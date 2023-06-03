Всі матчі 30-го туру УПЛ будуть зіграні 4 червня.

У неділю, 4 червня, будуть зіграні ігри заключного туру української Прем'єр-ліги.

Незважаючи на те, що чемпіон УПЛ вже визначений, практично у кожного матчу 30-го туру буде турнірна інтрига. Деякі клуби ведуть боротьбу за місце в єврокубках, інша частина команд бореться за збереження прописки в елітному дивізіоні чемпіонату України.

Головна інтрига 30-го туру УПЛ: хто ж займе за підсумком друге місце в турнірній таблиці і отримає путівку в Лігу чемпіонів. "Дніпро - 1" в попередньому турі програв "Шахтарю" і тепер у команди Олександра Кучера порівну очок з луганською "Зорею" - по 64. Дніпряни випереджають луганчан за додатковими показниками.

Відео дня

У заключному турі "Дніпро-1" зіграє проти "Кривбасу", який веде боротьбу за місце в Лізі конференцій. Луганська "Зоря" зіграє з "Минаєм", який відчайдушно бореться за право зберегти прописку у вищому дивізіоні.

Розклад матчів 30-го туру УПЛ

"Верес" - "Інгулець" - Setanta Sports +

"Ворскла" - "Шахтар" - Setanta Sports

"Дніпро-1" - "Кривбас" - YouTube-канал "Football Hub"

"Колос" - "Львів" - ОТТ-платформа Setanta Sports

"Металіст 1925" - "Динамо" - ОТТ-платформа Setanta Sports

"Металіст" - "Чорноморець" - YouTube-канал "Football Hub"

"Минай" - "Зоря" - ОТТ-платформа Setanta Sports

"Рух" - "Олександрія" - YouTube-канал "Football Hub"

Всі матчі 30-го туру УПЛ розпочнуться о 15:00 за київським часом.

Турнірна таблиця УПЛ перед матчами 30-го туру

Раніше УНІАН повідомляв, що матч 29-го туру УПЛ між "Шахтарем" і "Дніпром-1" закінчився масовою бійкою футболістів.

Вас також можуть зацікавити новини: