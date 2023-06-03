У неділю, 4 червня, будуть зіграні ігри заключного туру української Прем'єр-ліги.
Незважаючи на те, що чемпіон УПЛ вже визначений, практично у кожного матчу 30-го туру буде турнірна інтрига. Деякі клуби ведуть боротьбу за місце в єврокубках, інша частина команд бореться за збереження прописки в елітному дивізіоні чемпіонату України.
Головна інтрига 30-го туру УПЛ: хто ж займе за підсумком друге місце в турнірній таблиці і отримає путівку в Лігу чемпіонів. "Дніпро - 1" в попередньому турі програв "Шахтарю" і тепер у команди Олександра Кучера порівну очок з луганською "Зорею" - по 64. Дніпряни випереджають луганчан за додатковими показниками.
У заключному турі "Дніпро-1" зіграє проти "Кривбасу", який веде боротьбу за місце в Лізі конференцій. Луганська "Зоря" зіграє з "Минаєм", який відчайдушно бореться за право зберегти прописку у вищому дивізіоні.
Розклад матчів 30-го туру УПЛ
- "Верес" - "Інгулець" - Setanta Sports +
- "Ворскла" - "Шахтар" - Setanta Sports
- "Дніпро-1" - "Кривбас" - YouTube-канал "Football Hub"
- "Колос" - "Львів" - ОТТ-платформа Setanta Sports
- "Металіст 1925" - "Динамо" - ОТТ-платформа Setanta Sports
- "Металіст" - "Чорноморець" - YouTube-канал "Football Hub"
- "Минай" - "Зоря" - ОТТ-платформа Setanta Sports
- "Рух" - "Олександрія" - YouTube-канал "Football Hub"
Всі матчі 30-го туру УПЛ розпочнуться о 15:00 за київським часом.
Турнірна таблиця УПЛ перед матчами 30-го туру
Раніше УНІАН повідомляв, що матч 29-го туру УПЛ між "Шахтарем" і "Дніпром-1" закінчився масовою бійкою футболістів.