Одна дуже несподівана сенсація трапилася на минулих вихідних

З 13 по 15 травня проводилися матчі 26-го туру Української Прем’єр-ліги.

Головною сенсацію цих футбольних вихідних стала перемога "Чорноморця" над "Динамо" у Києві. Одесити вперше з 2013-го року взяли верх над ідеологічним суперником на його ж полі.

Також здивував результат матчу "Металіст" – "Зоря". Луганці вже на 27-мій хвилині вели у рахунку 4:0. У підсумку поєдинок завершився з різницею у п’ять голів.

Окрім "Зорі" перемогу здобули і інші учасники першої трійки УПЛ, однак для "Шахтаря" і "Дніпра-1" ці три очки далися дуже важко. "Гірники" лише в другому таймі змогли дотиснути "Інгулець", а підопічні Кучера перемогли "Минай" лише завдяки голу на 79-й хвилині від Довбика.

Внизу турнірної таблиці ситуація лише частково змінилася. "Верес" набрав три очки і покинув зону перехідних матчів. Тепер на 13-й і 14-й позиції перебувають "Минай" та "Рух" відповідно.

Результати 26-го туру УПЛ

"Динамо" – "Чорноморець" 2:3

Голи: Ванат 53, Буяльський 55 – Єрмаков 3, Демченко 11, 70

Огляд матчу:

"Інгулець" - "Шахтар" 0:2

Голи: Конопля 51, Павлов 85 (авт.)

Огляд матчу:

"Металіст" – "Зоря" 0:5

Голи: Мізюк 1 (авт.), Герреро 10, Шахов 21, Імереков 27, Бражко 85 (пен.)

Нереалізований пенальті: Булеца 33

Огляд матчу:

"Львів" – "Ворскла" 0:2

Голи: Сефері 57 (пен.), Скляр 90

Огляд матчу:

"Верес" – "Металіст 1925" 1:0

Гол: Г. Пасіч 49

Огляд матчу:

"Кривбас" – "Рух" 1:0

Гол: Капич 90 (пен.)

Огляд матчу:

"Минай" – "Дніпро-1" 0:1

Гол: Довбик 79

Огляд матчу:

"Колос" – "Олександрія" 0:2

Голи: Ковалець 4, Логінов 11

Огляд матчу:

Турнірне становище команд в УПЛ сезону 2022-2023 рр.

Синхронні перемоги трьох лідерів чемпіонату у 26-му турі не змінили позицій наверху таблиці. "Шахтар" іде першим з двоочковою перевагою над другим "Дніпром-1". Слідом розташувалася "Зоря", у котрої на три бали менше, ніж у підопічних Кучера.

"Динамо", не зважаючи на поразку, продовжує перебувати на четвертому місці. Відрив від бронзи уже складає вісім очок, але і п’ята "Олександрія" іде на відстані теж восьми залікових пунктів від киян.

На дні турнірки все стабільно: "Львів" та "Металіст" пасуть задніх. Лише з зони перехідних матчів вирвався "Верес" завдяки перемозі над конкурентом - "Металістом 1925".

Наступний тур УПЛ запланований на 19-21 травня. Його центральними матчами буде протистояння між "Олександрією" та "Динамо", а також харківське дербі "Металіст 1925" – "Металіст".

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