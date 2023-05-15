З 13 по 15 травня проводилися матчі 26-го туру Української Прем’єр-ліги.
Головною сенсацію цих футбольних вихідних стала перемога "Чорноморця" над "Динамо" у Києві. Одесити вперше з 2013-го року взяли верх над ідеологічним суперником на його ж полі.
Також здивував результат матчу "Металіст" – "Зоря". Луганці вже на 27-мій хвилині вели у рахунку 4:0. У підсумку поєдинок завершився з різницею у п’ять голів.
Окрім "Зорі" перемогу здобули і інші учасники першої трійки УПЛ, однак для "Шахтаря" і "Дніпра-1" ці три очки далися дуже важко. "Гірники" лише в другому таймі змогли дотиснути "Інгулець", а підопічні Кучера перемогли "Минай" лише завдяки голу на 79-й хвилині від Довбика.
Внизу турнірної таблиці ситуація лише частково змінилася. "Верес" набрав три очки і покинув зону перехідних матчів. Тепер на 13-й і 14-й позиції перебувають "Минай" та "Рух" відповідно.
Результати 26-го туру УПЛ
"Динамо" – "Чорноморець" 2:3
Голи: Ванат 53, Буяльський 55 – Єрмаков 3, Демченко 11, 70
Огляд матчу:
"Інгулець" - "Шахтар" 0:2
Голи: Конопля 51, Павлов 85 (авт.)
Огляд матчу:
"Металіст" – "Зоря" 0:5
Голи: Мізюк 1 (авт.), Герреро 10, Шахов 21, Імереков 27, Бражко 85 (пен.)
Нереалізований пенальті: Булеца 33
Огляд матчу:
"Львів" – "Ворскла" 0:2
Голи: Сефері 57 (пен.), Скляр 90
Огляд матчу:
"Верес" – "Металіст 1925" 1:0
Гол: Г. Пасіч 49
Огляд матчу:
"Кривбас" – "Рух" 1:0
Гол: Капич 90 (пен.)
Огляд матчу:
"Минай" – "Дніпро-1" 0:1
Гол: Довбик 79
Огляд матчу:
"Колос" – "Олександрія" 0:2
Голи: Ковалець 4, Логінов 11
Огляд матчу:
Турнірне становище команд в УПЛ сезону 2022-2023 рр.
Синхронні перемоги трьох лідерів чемпіонату у 26-му турі не змінили позицій наверху таблиці. "Шахтар" іде першим з двоочковою перевагою над другим "Дніпром-1". Слідом розташувалася "Зоря", у котрої на три бали менше, ніж у підопічних Кучера.
"Динамо", не зважаючи на поразку, продовжує перебувати на четвертому місці. Відрив від бронзи уже складає вісім очок, але і п’ята "Олександрія" іде на відстані теж восьми залікових пунктів від киян.
На дні турнірки все стабільно: "Львів" та "Металіст" пасуть задніх. Лише з зони перехідних матчів вирвався "Верес" завдяки перемозі над конкурентом - "Металістом 1925".
Наступний тур УПЛ запланований на 19-21 травня. Його центральними матчами буде протистояння між "Олександрією" та "Динамо", а також харківське дербі "Металіст 1925" – "Металіст".