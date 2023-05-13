Гіркота поразки для киян збільшується через те, що саме сьогодні "біло-сині" святкують свій День народження.

Сьогодні, 13 травня, київське "Динамо" протистояло одеському "Чорноморцю" в рамках 26-го туру Української Прем’єр-ліги. Цей матч подарував несподіваний результат.

"Моряки" відкрили рахунок на четвертій хвилині матчу, а на 11-й хвилині уже вели в рахунку 2:0. Авторами голів стали Єрмаков та Демченко.

На початку другого тайму завдяки м’ячам Ваната та Буяльського "Динамо" зрівняло рахунок. Зокрема Владислав записав до свого активу ще й асист на Віталія. Однак на 71-й хвилині Олександр Демченко оформив дубль і приніс одеситам перемогу.

Динамо – Чорноморець 2:3

Голи: Ванат 53, Буяльський 55 – Єрмаков 3, Демченко 11, 70

Динамо: Нещерет, Вівчаренко (Дубінчак 72), Сидорчук, Ванат (Рамірес 84), Андрієвський (Лонвейк 79), Караваєв, Дячук, Буяльський, Сирота, Беніто (Перріс 72), Волошин (Царенко 72)

Чорноморець: Паст, Єрмаков, Гучек, Кузик (Задоя 88), Путря, Хадіда (Штогрін 46), Демченко, Алефіренко (Черткоєв 90+3), Бадібанга, Салюк, Політило

Попередження: Беніто 22, Дячук 52, Дубінчак 72 – Салюк 76

Огляд матчу:

"Динамо" вперше з 2013-го року програло "Чорноморцю" в домашньому матчі. Цікаво, що у тому сезоні (2013/2014 рр.) кияни у підсумку посіли четверте місце у чемпіонаті. Наразі вони теж ідуть на четвертій позиції.

Для "моряків" ця перемога стала четвертою в гостях за останні шість матчів. Завдяки набраним трьом очкам підопічні Романа Григорчука піднялися на дев’яте місце у турнірній таблиці.

Відзначимо, що поразка стала першою для виконувача обов’язків головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського. У попередніх трьох матчах, у яких саме він був "головним", кияни неодмінно перемагали. Додамо, що Мірча Луческу наразі перебуває на лікарняному.

Зауважимо, що сьогодні, 13 травня, "Динамо" святкує 96-ту річницю з дня створення клубу.

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