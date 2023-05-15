Артем забив 23-й гол у поточному розіграші чемпіонату.

У понеділок, 15 травня, "Минай" та "Дніпро-1" зустрічалися у матчі 26-го туру Української Прем’єр-ліги. Поєдинок відбувався на однойменному стадіоні "Минай-Арена" у Закарпатській області.

У першому таймі дніпряни володіли перевагою, але забити не змогли. Вони намагалися загострювати біля чужих воріт, однак все нівелювала чудова гра закарпатської команди в обороні.

Після перерви "Минаю" стало важче захищатися під впливом інтенсивності атак суперника. Навіть не зважаючи на жорсткість з боку закарпатської команди, "Дніпро-1" все-таки досяг свого.

Долю матчу вирішив гол на 79-й хвилині. Його автором став Артем Довбик, котрий забив з передачі Олександра Піхальонка.

ФК "Минай" - СК "Дніпро-1" 0:1

Гол: Довбик 79

ФК "Минай": Бандура, Чуєв (Гечев 82), Кравчук, Булеза, Твердохліб, Немчанінов, Петько (Шишка 82), Гончар (Дмитрук 72), Вітенчук (Коломоєць 87), Вишневський, Рогозинський (Байдал 87)

СК "Дніпро-1": Рибак, Адам'юк, Сарапій, Довбик, Піхальонок (Когут 81), Пеглов, Бабенко, Бланко (Рубчинський 62), Танчик (Підлепенець 63, Хайнер 73), Сваток, Пасіч (Матарріта 81)

Попередження: Гончар 41, Петько 46 – Бланко 31, Рибак 90+1

Огляд матчу:

Відзначимо, що Довбик за останні дев’ять матчів забив 11 голів. Загалом на його рахунку 23 взяття воріт у поточному розіграші УПЛ. До абсолютного рекорду чемпіонату України – автором якого є колишній гравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян – залишилося всього два голи. У Довбика є шанс повторити, або ж перевершити досягнення вірменина у фінальних чотирьох турах чемпіонату.

Завдяки перемозі "Дніпро-1" не втратив своїх позицій і закріпився на другому місці. Наразі підопічні Кучера поступаються двома очками лідеру чемпіонату "Шахтарю" (61 проти 63). Також їм у спину дихає "Зоря", котра іде третьою з 58-ма заліковими балами в активі. "Динамо" іде четвертим, маючи 50 очок.

"Минай" продовжує перебувати у зоні перехідних матчів. Наразі закарпатці розмістилися на 13-й позиції турнірної таблиці.

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