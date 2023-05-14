З Першої ліги напряму до елітного дивізіону потрапляє два клуби.

"Оболонь" завоювала путівку в УПЛ на наступний сезон.

У матчі 6-го туру Чемпіонської групи першої ліги команда на виїзді перемогла тернопільську "Ниву" - 2:1. Для дострокового виходу в УПЛ киянам достатньо було зіграти внічию.

"Оболонь" набрала 27 очок і йде на першому місці. Команда вже не опуститься нижче другої позиції. Перші два місця дають прямі путівки в УПЛ. Другим на цей момент йде житомирське "Полісся" - 25 очок і матч в запасі.

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Востаннє "Оболонь" виступала в УПЛ ще десять років тому.

Перша ліга України: хто бореться за путівки до УПЛ

Житомирське "Полісся", ЛНЗ Черкаси, МФК Металург (Запоріжжя) та львівські "Карпати" намагаються підвищитися в класі. Останні дві команди мають по 17 очок після 12 турів. У черкаського колективу на два бали більше. У "Полісся" - 25 очок. Таке положення в турнірній таблиці за два тури до фінішу сезону.

Перші дві команди виходять до УПЛ напряму, а 3 і 4 місця гратимуть стикові матчі проти 13 та 14 місць УПЛ за право здобути промоушен до елітного дивізіону.

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