Лише у другому таймі у "гірників" пішла гра.

У суботу, 13 травня, "Інгулець" та "Шахтар" проводили між собою матч 26-го туру Української Прем’єр-ліги. Цей поєдинок повинен був відбутися у Петрово, однак команди домовилися зіграти на "Арені Львів".

Перший тайм вийшов безгольовим, але з великою кількістю нагод біля чужих воріт з обох сторін. Відразу після перерви ці моменти вдалося перевести в гол: захисник "Шахтаря" Конопля відкрив рахунок після подачі з кутового.

На 78-й хвилині "Інгулець" залишився у меншості: арбітр вилучив голкіпера Паламарчука за фол останньої надії. Ще через сім хвилин "гірникам" вдалося збільшити перевагу у рахунку завдяки автоголу.

"Інгулець" - "Шахтар" 0:2

Голи: Конопля 51, Павлов 85 (авт.)

"Інгулець": Паламарчук, Запорожець, Осипенко (Мельничук 46), Коробенко, Сітало (Марусич 68), Кучеренко, Головкін (Козак 68), Сидоренко (Білик 81), Козиренко (Кравчук 86), Павлов, Смоляков

"Шахтар": Трубін, Бондар, Степаненко, Зубков (Швед 69), Криськів (Тотовицький 74), Келсі (Сікан 60), Бондаренко, Матвієнко, Судаков, Конопля (Гочолейшвілі 60), Ракіцький (Михайліченко 69)

Попередження: Осипенко 23, Бондаренко 90+4

Вилучення: Паламарчук 78

Огляд матчу:

"Шахтар" завдяки перемозі відірвався від другого "Дніпра-1" на п’ять очок. Однак у підопічних Кучера є ще один матч у запасі, який вони проведуть у понеділок, 15 травня, проти "Миная".

"Інгулець" ризикує опуститися в зону вильоту. Наразі петрівці перебувають на 11 позиції. "Інгулець" всього на три очки випереджає 13 місце, яке дає право боротися за виживання з командою Першої ліги.

26-й тур буде проводитися ще 13 та 14 травня. Після цього до кінця чемпіонату України залишиться чотири раунди.

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