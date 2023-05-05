"Шахтар" зберіг відрив від "Дніпра-1" в турнірній таблиці УПЛ.

З 3 по 4 травня були зіграні матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги.

Лідери чемпіонату в цьому турі синхронно здобули перемоги: "Шахтар" виграв у "Миная" з мінімальним рахунком, "Дніпро-1" розгромив харківський "Металіст", "Зоря" взяла гору в дуелі з "Вересом", а "Динамо" в гостях обіграло полтавську "Ворсклу".

Два матчі цього туру завершилися внічию без забитих голів: очки поділили "Кривбас" і "Інгулець", а також "Металіст 1925" і "Рух".

"Чорноморець" в рамках 24-го туру на своєму полі розгромив "Колос", а "Львів" з мінімальним рахунком поступився "Олександрії".

Результати 24-го туру УПЛ

"Шахтар" - "Минай" - 1:0

Гол: Траоре, 12

Огляд матчу:

"Дніпро-1" - "Металіст" - 5:0

Голи: Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Підлепенець, 76

Огляд матчу:

"Львів" - "Олександрія" - 0:1

Гол: Сігєєв, 12

Огляд матчу:

"Зоря" - "Верес" - 1:0

Гол: Імереков, 53

Огляд матчу:

"Чорноморець" - "Колос" - 3:0

Голи: Бадібанга, 7, Алефіренко, 58, Демченко, 72

Огляд матчу:

"Інгулець" - "Кривбас" - 0:0

Огляд матчу:

"Металіст 1925" - " Рух " - 0:0

Огляд матчу:

"Ворскла" - "Динамо" - 1:2

Голи: Степанюк, 13 - Ванат, 24, Беніто, 48

Огляд матчу:

Турнірне становище команд в УПЛ

Перше місце в турнірній таблиці чемпіонату України займає донецький "Шахтар". В активі "гірників" 59 очок. "Дніпро-1" з 54 очками йде на другій позиції. Третя сходинка у "Зорі" - 52 очки. Київське "Динамо" набрало 47 очок за 24 матчі і займає четверте місце.

У зоні вильоту знаходяться "Минай" (13-е місце, 23 очки), "Рух" (14-е місце, 21 очко), "Металіст" (15-е місце, 19 очок) і "Львів" (16-е місце, 13 очок).

Матчі 25-го туру чемпіонату України з футболу будуть зіграні з 7 по 8 травня.

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