"Дніпро-1" продовжує гонитву за "Шахтарем" в турнірній таблиці УПЛ.

У середу, 3 травня, в рамках 24-го туру української Прем'єр-kіги "Дніпро-1" приймав харківський "Металіст".

Гра проходила на стадіоні "Авангард" в Ужгороді і завершилася перемогою номінальних господарів поля з рахунком 5:0.

Рахунок у грі був відкритий на 33-й хвилині матчу - з передачі Когута забив Пеглоу. На 40-й хвилині зустрічі Пеглоу оформив дубль, подвоївши перевагу "Дніпра-1". На 43-й хвилині Гуцуляк забив третій м'яч номінальних господарів поля.

У другому таймі lніпряни забили ще два м'ячі у ворота "Металіста". Відзначилися Підлепенець і Пеглоу.

"Дніпро-1" - "Металіст" - 5:0

Голи: Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Підлепенець, 76

"Дніпро-1": Рибак, Матарріта (Рубчинський, 59), Сарапій, Адамюк, Хайнер (Лучкевич, 79), Танковський, Пеглоу, Когут (Назаренко, 59), Піхальонок (Танчик, 64), Гуцуляк (Підлепенець, 64), Довбик

"Металіст": Костик, Ніколишин (Дігтяр, 64), Паті, Ралюченко, Шамич (Мізюк, 46), Чідомере, Панасенко (Синчук, 78), Чайковський (Самуел, 35), Багачанський, Прядун (Рязанцев, 46), Наумець

Попередження: Прядун, 14, Николишин, 57

Огляд матчу:

Після цієї гри "Дніпро-1" набрав 54 очки і займає друге місце в турнірній таблиці УПЛ. Відставання від "Шахтаря" становить п'ять балів. "Металіст" з 19 очками йде на 15-й сходинці.

У наступному матчі чемпіонату України "Дніпро-1" зіграє проти "Чорноморця", а "Металіст" поміряється силами з "Львовом". Обидва поєдинки пройдуть 7 травня.

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