Суддя матчу не зарахував гол "Миная" у ворота "Шахтаря".

У середу, 3 травня, відбувся поєдинок 24-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" протистояв "Минаю".

Гра проходила на стадіоні "Минай" і завершилася мінімальною перемогою "гірників".

Підопічним Ігора Йовічевіча вдалося повести в рахунку на 12-й хвилині - Лассіна Траоре, отримавши в штрафній передачу від Мар'яна Шведа, точно пробив у ближній кут.

У кінцівці першого тайму трапився скандальний епізод. "Минай" міг зрівняти рахунок, але судді не зарахували чистий гол підопічних Володимира Шарана. М'яч після удару Дмитра Немчанінова від поперечини відскочив у ворота і повністю перетнув лінію, що було видно на відеоповторах, але рефері порахували інакше. Системи VAR на цьому матчі не було.

"Шахтар" - "Минай" - 1:0

Гол: Траоре, 12

"Шахтар": Трубін, Конопля, Бондар, Ракицький (Михайличенко, 71), Матвієнко, Степаненко, Швед (Гочолеішвілі, 70), Зубков (Тотовицький, 62), Бондаренко, Судаков (Назарина, 90+1), Траоре (Келсі, 80)

"Минай": Бандура, Дмитрук, Ю. Кравчук (Байдал, 89), Мельник, Немчанінов, Трубочкін (Гечев, 76), Твердохліб (Чуєв, 89), Петько (Горін, 67), Вітенчук, Рогозинський, Коломоєць (Вишневський, 46)

Попередження: Конопля, Келсі - Бандура, Вишневський

Огляд матчу:

"Шахтар" набрав 59 очок і займає перше місце в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи "Дніпро-1" на п'ять балів і зігравши на один матч більше. "Минай" з 23 пунктами займає 13-е місце.

У наступному турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти "Олександрії" (7 травня), а "Минай" поміряється силами з "Ворсклою" (8 травня).

Вас також можуть зацікавити новини: