Українська Прем'єр-ліга: результати 3-го туру, таблиця

Завершився третій тур чемпіонату України з футболу.

З шостого по дев'яте серпня пройшли матчі 3-го туру чемпіонату України. "Шахтар" несподівано поступився "Олександрії", а "Динамо" в центральному поєдинку туру обіграло "Зорю". Зазначимо, що протистояння між "Минаєм" та "Колосом" перенесено через те, що клуб з Ковалівки 10 серпня зіграє гру Ліги конференцій. Результати матчів "Ворскла" - ПФК "Львів" - 4:1 Голи: Кане, 2, Тілль, 11, Степанюк, 38, 69 - Довгий, 86 "Шахтар" - "Олександрія" - 1:2 Голи: Корнієнко, 15 - Третьяков, 6, Ковалець, 21 "Металіст 1925" - "Чорноморець" - 3:2 Голи: Батюшин, 22, Голодюк, 64, Дубко, 66 (автогол) - Бугай, 17, 43 "Рух" - "Верес" - 2:1 Голи: Борячук, 6, Климчук, 10 - Шестаков, 39 "Дніпро-1" - "Маріуполь" - 2:1 Голи: Довбик, 15, Назаренко, 30 - В'юнник, 77 "Зоря" - "Динамо" - 1:2 Голи: Фрімпонг, 90+4 - Сирота, 17, Буяльський, 80 "Десна" - "Інгулець" - 2:0 Голи: Безбородько, 86, 90+1 Турнірна таблиця Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

На цю мить лідирує в гонитві бомбардирів форвард "Ворскли" Руслан Степанюк - в нього чотири голи в трьох матчах. Автор: Артем Будрін

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