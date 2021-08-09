З шостого по дев'яте серпня пройшли матчі 3-го туру чемпіонату України.
"Шахтар" несподівано поступився "Олександрії", а "Динамо" в центральному поєдинку туру обіграло "Зорю". Зазначимо, що протистояння між "Минаєм" та "Колосом" перенесено через те, що клуб з Ковалівки 10 серпня зіграє гру Ліги конференцій.
Результати матчів
"Ворскла" - ПФК "Львів" - 4:1
Голи: Кане, 2, Тілль, 11, Степанюк, 38, 69 - Довгий, 86
"Шахтар" - "Олександрія" - 1:2
Голи: Корнієнко, 15 - Третьяков, 6, Ковалець, 21
"Металіст 1925" - "Чорноморець" - 3:2
Голи: Батюшин, 22, Голодюк, 64, Дубко, 66 (автогол) - Бугай, 17, 43
"Рух" - "Верес" - 2:1
Голи: Борячук, 6, Климчук, 10 - Шестаков, 39
"Дніпро-1" - "Маріуполь" - 2:1
Голи: Довбик, 15, Назаренко, 30 - В'юнник, 77
"Зоря" - "Динамо" - 1:2
Голи: Фрімпонг, 90+4 - Сирота, 17, Буяльський, 80
"Десна" - "Інгулець" - 2:0
Голи: Безбородько, 86, 90+1
Турнірна таблиця
Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне
- Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.
- З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
- Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".
- На цю мить лідирує в гонитві бомбардирів форвард "Ворскли" Руслан Степанюк - в нього чотири голи в трьох матчах.