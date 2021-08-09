10 серпня український "Колос" зіграє матч-відповідь у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Клуб з Ковалівки вирушить до столиці Казахстану, в Нур-Султан, щоб провести поєдинок проти "Шахтаря" з Караганди.
Шахтар Караганда - Колос: де дивитися матч
Пряма трансляція матчу "Шахтар" Караганда - "Колос" буде доступна на телеканалі "Футбол 2".
Початок зустрічі - о 17.00.
Шахтар Караганда - Колос: прогноз букмекерів
Український клуб є фаворитом другого матчу. На перемогу "Колоса" дається коефіцієнт 2,40, на нічию - 3,09, а на перемогу "Шахтаря" - 3,01.
Також "Колос" - фаворит на вихід до наступного етапу кваліфікації. Коефіцієнт на це дорівнює 1,80, а коефіцієнт на прохід "Шахтаря" - 1,95.
Читайте такожШахтар - Генк: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Колос - Шахтар Караганда: перед матчем
- Перша гра суперників завершилася внічию на полі "Колосу".
- "Колос" вдруге в історії грає в єврокубках. У минулому сезоні команда не змогла пройти кваліфікацію в Лізі Європи.
- "Колос" стартував в УПЛ, набравши 4 очки у двох поєдинках.
- Головним арбітром матчу призначений турецький рефері Халіс Озкахя.
- Переможець цієї пари в раунді плей-офф гратиме проти переможця пари "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Спартак" (Трнава, Словаччина).