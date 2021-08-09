Український клуб проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду.

10 серпня український "Колос" зіграє матч-відповідь у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Клуб з Ковалівки вирушить до столиці Казахстану, в Нур-Султан, щоб провести поєдинок проти "Шахтаря" з Караганди.

Шахтар Караганда - Колос: де дивитися матч

Пряма трансляція матчу "Шахтар" Караганда - "Колос" буде доступна на телеканалі "Футбол 2".

Початок зустрічі - о 17.00.

Шахтар Караганда - Колос: прогноз букмекерів

Український клуб є фаворитом другого матчу. На перемогу "Колоса" дається коефіцієнт 2,40, на нічию - 3,09, а на перемогу "Шахтаря" - 3,01.

Також "Колос" - фаворит на вихід до наступного етапу кваліфікації. Коефіцієнт на це дорівнює 1,80, а коефіцієнт на прохід "Шахтаря" - 1,95.

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Колос - Шахтар Караганда: перед матчем

Перша гра суперників завершилася внічию на полі "Колосу".

"Колос" вдруге в історії грає в єврокубках. У минулому сезоні команда не змогла пройти кваліфікацію в Лізі Європи.

"Колос" стартував в УПЛ, набравши 4 очки у двох поєдинках.

Головним арбітром матчу призначений турецький рефері Халіс Озкахя.

Переможець цієї пари в раунді плей-офф гратиме проти переможця пари "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Спартак" (Трнава, Словаччина).

Автор: Артем Будрін