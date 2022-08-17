Українець Михайло Романчук завоював золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який проходить у Римі.
На дистанції 1500 метрів вільним стилем українцю не було рівних.
З результатом 14.36.10 Романчук встановив новий рекорд України.
На другому місці фінішував італієць Грегоріо Палтріньєрі (14:39.79), а третьому – Дам'єн Джолі (14: 50.86).
Чемпіонат Європи-2022. 1500 м, вільний стиль (чоловіки). Фінал
- Михайло Романчук (Україна) - 14:36.10
- Грегоріо Палтріньєрі (Італія) - 14:39.79
- Дам'єн Джолі (Франція) - 14:50.86
Зазначимо, що це друге поспіль золото Романчука на чемпіонатах Європи з водних видів спорту на цій дистанції. І перша золота нагорода для України на Євро-2022 у плаванні.
Михайло Романчук на чемпіонаті Європи в Римі виступить ще на дистанції 400 м.
Нагадаємо, для української команди це одинадцята нагорода на турнірі. Дві медалі завоювали стрибуни у воду, вісім нагород Україна завоювала в артистичному плаванні.
Раніше УНІАН повідомляв, що в червні Михайло Романчук приніс Україні першу в історії медаль чемпіонату світу на відкритій воді.