Для української команди це одинадцята нагорода на турнірі.

Українець Михайло Романчук завоював золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який проходить у Римі.

На дистанції 1500 метрів вільним стилем українцю не було рівних.

З результатом 14.36.10 Романчук встановив новий рекорд України.

На другому місці фінішував італієць Грегоріо Палтріньєрі (14:39.79), а третьому – Дам'єн Джолі (14: 50.86).

Чемпіонат Європи-2022. 1500 м, вільний стиль (чоловіки). Фінал

Михайло Романчук (Україна) - 14:36.10

Грегоріо Палтріньєрі (Італія) - 14:39.79

Дам'єн Джолі (Франція) - 14:50.86

Зазначимо, що це друге поспіль золото Романчука на чемпіонатах Європи з водних видів спорту на цій дистанції. І перша золота нагорода для України на Євро-2022 у плаванні.

Михайло Романчук на чемпіонаті Європи в Римі виступить ще на дистанції 400 м.

Нагадаємо, для української команди це одинадцята нагорода на турнірі. Дві медалі завоювали стрибуни у воду, вісім нагород Україна завоювала в артистичному плаванні.

Раніше УНІАН повідомляв, що в червні Михайло Романчук приніс Україні першу в історії медаль чемпіонату світу на відкритій воді.

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