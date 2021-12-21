Український плавець, призер Олімпійських ігор у Токіо Михайло Романчук завоював бронзову нагороду на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді в ОАЕ.
Романчук посів третє місце на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
Українець вийшов у фінал з найкращим результатом (14.24,76), випередивши олімпійського чемпіона в цьому виді Ахмеда Хафнауї з Тунісу.
У фінальному запливі Романчук перевершив свій результат, але не зумів випередити не тільки Хафнауї, а й німця Флоріана Велльброка, який встановив світовий рекорд.
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1. Флоріан Велльброк (Німеччина) - 14.06,88 (світовий рекорд)
2. Ахмед Хафнауї (Туніс) - 14.10,94
3. Михайло Романчук (Україна) - 14.11,47
Михайло Романчук: досягнення
- На Олімпіаді в Токіо Романчук завоював срібну медаль на дистанції 1500 метрів, а також бронзу на дистанції 800 метрів.
- Романчук приніс Україні перші Олімпійські медалі в плаванні за 17 років.
- Українець ставав срібним призером на чемпіонатах світу у 2017 і 2019 роках. На чемпіонатах світу на короткій воді Романчук раніше вигравав золото у 2018 році (на дистанції 1500 метрів).
- Також український плавець є п'ятикратним чемпіоном Європи.