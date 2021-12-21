Михайло Романчук завоював бронзову медаль на ЧС на короткій воді.

Український плавець, призер Олімпійських ігор у Токіо Михайло Романчук завоював бронзову нагороду на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді в ОАЕ.

Романчук посів третє місце на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Українець вийшов у фінал з найкращим результатом (14.24,76), випередивши олімпійського чемпіона в цьому виді Ахмеда Хафнауї з Тунісу.

У фінальному запливі Романчук перевершив свій результат, але не зумів випередити не тільки Хафнауї, а й німця Флоріана Велльброка, який встановив світовий рекорд.

Читайте такожВперше за 18 років: дві українки стали чемпіонками світу з важкої атлетики

1. Флоріан Велльброк (Німеччина) - 14.06,88 (світовий рекорд)

2. Ахмед Хафнауї (Туніс) - 14.10,94

3. Михайло Романчук (Україна) - 14.11,47

Михайло Романчук: досягнення