Михайло Романчук виборов бронзову нагороду на змаганнях у Будапешті.

Дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 з плавання в басейні Михайло Романчук вперше у своїй кар'єрі взяв участь у змаганнях на відкритій воді.

У своєму дебютному запливі на дистанції 5 км на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить в столиці Угорщини Будапешті, українець фінішував третім з результатом 53:13.90, завоювавши бронзову нагороду.

Перемога в змаганнях дісталася представнику Німеччини Флоріану Веллброку, а другим фінішував італієць Грегоріо Палтріньєрі.

Чемпіонат світу з водних видів спорту-2022. 5 км, відкрита вода

Чоловіки. Фінал

Флоріан Веллброк (Німеччина) - 52:48.80

Грегоріо Палтріньєрі (Італія) + 00:03.90

Михайло Романчук (Україна) + 00:25.10

Медаль Романчука стала першою в історії України на чемпіонатах світу на відкритій воді. Зазначимо, що для Михайла це був дебютний виступ у цій дисципліні на світовій першості.

Для Романчука ця медаль стала другою на ЧС-2022 в Будапешті. Раніше він виграв бронзу на дистанції 800 метрів вільним стилем. На дистанції 1500 м українець посів п'яте місце.

Романчуку також ще належить взяти участь у змаганнях на відкритій воді на дистанції 10 км. Заплив відбудеться 29 червня.

Чемпіонат світу з водних видів спорту в Будапешті триватиме до 3 липня. Збірна України вже завоювала дев'ять нагород (дві - золоті).

Михайло Романчук: досягнення