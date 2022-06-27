Дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 з плавання в басейні Михайло Романчук вперше у своїй кар'єрі взяв участь у змаганнях на відкритій воді.
У своєму дебютному запливі на дистанції 5 км на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить в столиці Угорщини Будапешті, українець фінішував третім з результатом 53:13.90, завоювавши бронзову нагороду.
Перемога в змаганнях дісталася представнику Німеччини Флоріану Веллброку, а другим фінішував італієць Грегоріо Палтріньєрі.
Чемпіонат світу з водних видів спорту-2022. 5 км, відкрита вода
Чоловіки. Фінал
- Флоріан Веллброк (Німеччина) - 52:48.80
- Грегоріо Палтріньєрі (Італія) + 00:03.90
- Михайло Романчук (Україна) + 00:25.10
Медаль Романчука стала першою в історії України на чемпіонатах світу на відкритій воді. Зазначимо, що для Михайла це був дебютний виступ у цій дисципліні на світовій першості.
Для Романчука ця медаль стала другою на ЧС-2022 в Будапешті. Раніше він виграв бронзу на дистанції 800 метрів вільним стилем. На дистанції 1500 м українець посів п'яте місце.
Романчуку також ще належить взяти участь у змаганнях на відкритій воді на дистанції 10 км. Заплив відбудеться 29 червня.
Чемпіонат світу з водних видів спорту в Будапешті триватиме до 3 липня. Збірна України вже завоювала дев'ять нагород (дві - золоті).
Михайло Романчук: досягнення
- На Олімпіаді в Токіо Романчук завоював срібну медаль на дистанції 1500 метрів, а також бронзу на дистанції 800 метрів.
- Романчук приніс Україні перші Олімпійські медалі у плаванні за 17 років.
- Українець ставав срібним призером на чемпіонатах світу в 2017 і 2019 роках. На чемпіонатах світу на короткій воді Романчук раніше вигравав золото в 2018 році (на дистанції 1500 метрів).
- Також український плавець є п'ятиразовим чемпіоном Європи.