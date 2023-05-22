Владислав Кочергін забив свій восьмий гол у польському чемпіонаті.

У неділю, 21 травня, відбувся поєдинок 33-го туру чемпіонату Польщі, в якому "Вісла Плоцьк" приймала "Ракув".

Гра проходила на стадіоні "Орлен" і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

Головним героєм зустрічі став український півзахисник Владислав Кочергін, який відзначився двома забитими голами і приніс перемогу "Ракуву".

Перший гол українець забив на 81-й хвилині зустрічі - Владислав відправив м'яч у сітку воріт суперника феноменальним ударом з дальньої дистанції. Другий м'яч Кочергін забив на 85-й хвилині, відзначившись після передачі Бена Ледермана.

"Вісла Плоцьк" - "Ракув" - 1:2

Голи: Секульскі, 10 - Кочергін, 81, 85

Огляд матчу:

Відзначимо, що "Ракув" грав цей матч у статусі дострокового чемпіона Польщі. Команда Владислава Кочергіна завоювала чемпіонський титул вперше в своїй історії.

Український півзахисник зіграв у поточному сезоні чемпіонату Польщі 32 матчі і забив 8 голів. Також в його активі 1 гол в 6 матчах кубкових турнірів в Польщі і 3 забитих м'ячі в 6 поєдинках Ліги конференцій.

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