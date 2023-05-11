Наразі він уже тренує одного українського футболіста.

Невдовзі київське "Динамо" може отримати нового тренера. Як повідомляє ресурс Dynamo.kiev.ua, поточний наставник польського "Ракува" Марек Папшун перебуває у сфері інтересів "біло-синіх".

Поки що будь-яких офіційних переговорів чи пропозиції не було. Менеджмент українського клубу розглядає лише потенційні кандидатури на пост наставника киян.

Усі рішення щодо зміни тренерського штабу "Динамо" будуть ухвалюватися лише після завершення поточного сезону з прицілом на наступним розіграшу чемпіонату та єврокубків.

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Також джерело подає інформацію про Папшуна. Польський тренер має контракт з "Ракувом" до кінця поточного сезону, а продовжувати угоду він не збирається. Поки невідомо, які в нього є плани.

Відзначимо, що Папшун установив унікальне досягнення в чемпіонаті Польщі. Його "Ракув" вперше у своїй історії переміг у чемпіонаті, а також вперше вийшов до кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. До слова, підопічним Папшуна є українець Владислав Кочергін.

У цьому сезоні "Динамо" очолює Мірча Луческу. Однак на даний момент діями київської команди керує Олександр Шовковський, адже румунський спеціаліст нещодавно переніс операцію і не може перебувати безпосередньо разом із своїми підопічними. Як раніше заявляв президент столичного клубу Ігор Суркіс, контракт Луческу з "Динамо" чинний до літа 2024-го року.

У поточному чемпіонаті кияни після 25 турів ідуть на четвертій позиції УПЛ. Відрив від лідера "Шахтаря" складає 10 очок за п’ять раундів до фінішу. До третьої "Зорі" відрив "Динамо" складає п’ять залікових балів.

Також "біло-сині" брали участь у єврокубках. Вони стартували у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, але вилетіли на стадії плей-оф відбору від "Бенфіки". Далі вони потрапили до групового етапу Ліги Європи, де посіли останнє, четверте, місце у своєму квартеті.

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