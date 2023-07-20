Команда українського нападника вже 27 липня зіграє матч Ліги конференцій.

Нападник національної збірної України Роман Яремчук допоміг бельгійському "Брюгге" здобути нищівну перемогу в контрольній грі проти аматорського клубу "Хейст".

"Брюгге" виграв з рахунком 22:0, а українець відзначився шістьма забитими голами.

Роман Яремчук вийшов на поле в перерві, коли рахунок вже був 9:0. Відзначимо, що українець став головним героєм гольового свята, забивши більше всіх голів у цій зустрічі. Також хет-триками відзначилися Тьяго, Сков Ольсен і Фермант, ще по голу забили Де Кейпер, Бьюкенен, Ванакен, Саббе, Одої, Сандра і Хомма.

"Брюгге" - "Хейст" - 22:0

Голи: Тьяго, 5, 32, 37, Де Кейпер, 8, Сков Ольсен, 9, 44, 45+1, Бьюкенен, 18, Ванакен, 42, Яремчук, 48, 52, 72, 81, 83, 90, Саббе, 51, Фермант, 55, 58, 88, Одой, 63, Сандра, 74, Хомма, 76

Відео всіх голів Яремчука:

Вболівальники "Брюгге" сподіваються, що після такої результативності на передсезонних зборах Яремчук нарешті заграє і повернеться в основний склад команди.

Нагадаємо, в минулому сезоні "Брюгге" придбав Романа Яремчука у португальської "Бенфіки" за 17 мільйонів євро.

У минулому сезоні українець 27 матчів за бельгійський клуб у всіх турнірах, переважно виходячи на заміну. Він забив всього два голи і віддав 3 гольові передачі.

Додамо, що перший офіційний матч нового сезону "Брюгге" Романа Яремчука зіграє 27 липня проти данського "Орхуса" в рамках кваліфікації Ліги конференцій.

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