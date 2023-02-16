У середу, 15 лютого, відбувся перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зустрічалися "Брюгге" і "Бенфіка".
Гра проходила на стадіоні "Ян Брейдель" в Бельгії і завершилася впевненою перемогою португальського клубу з рахунком 2:0.
У першому таймі "Брюгге" вийшов вперед, але взяття воріт у виконанні Одої було скасовано через офсайд.
Рахунок у грі був відкритий у другому таймі - на 51-й хвилині гол ударом з пенальті забив Жоау Маріу.
За дві хвилини до кінця основного часу екс-вінгер "Шахтаря" Давид Нерес зміцнив перевагу "Бенфіки".
"Брюгге" - "Бенфіка" - 0:2
Голи: Жоау Маріу, 51 (пен.), Нерес, 88
"Брюгге": Міньоле, Мата, Хендрі, Мехеле, Майєр, Одої (Нільсен, 65), Оньєдіка, Бьюкенен, Ванакен, Сова (Ютгла, 79), Ланг
Бенфіка: Влаходімос, Ба, Антоніо Сілва, Отаменді, Грімальдо, Флорентіну, Шикінью, Еурснес, Маріу (Невеш, 90+4), Рафа Сілва (Нерес, 65), Рамуш (Гедеш, 65)
Попередження: Одої, Сова - Отаменді
Огляд матчу:
Додамо, що нападник збірної України Роман Яремчук, який раніше з "Бенфіки" перейшов в "Брюгге", просидів всю гру в запасі. Тренер бельгійського клубу Скотт Паркер не дав шансу українцю довести своїй колишній команді, що його даремно продали.
Нагадаємо, зустріч команд відбудеться 7 березня в Португалії. За підсумками двоматчевого протистояння буде визначено чвертьфіналіст нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.