Тренер "Брюгге" не дав можливості Роману Яремчуку зіграти проти свого колишнього клубу.

У середу, 15 лютого, відбувся перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зустрічалися "Брюгге" і "Бенфіка".

Гра проходила на стадіоні "Ян Брейдель" в Бельгії і завершилася впевненою перемогою португальського клубу з рахунком 2:0.

У першому таймі "Брюгге" вийшов вперед, але взяття воріт у виконанні Одої було скасовано через офсайд.

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Рахунок у грі був відкритий у другому таймі - на 51-й хвилині гол ударом з пенальті забив Жоау Маріу.

За дві хвилини до кінця основного часу екс-вінгер "Шахтаря" Давид Нерес зміцнив перевагу "Бенфіки".

"Брюгге" - "Бенфіка" - 0:2

Голи: Жоау Маріу, 51 (пен.), Нерес, 88

"Брюгге": Міньоле, Мата, Хендрі, Мехеле, Майєр, Одої (Нільсен, 65), Оньєдіка, Бьюкенен, Ванакен, Сова (Ютгла, 79), Ланг

Бенфіка: Влаходімос, Ба, Антоніо Сілва, Отаменді, Грімальдо, Флорентіну, Шикінью, Еурснес, Маріу (Невеш, 90+4), Рафа Сілва (Нерес, 65), Рамуш (Гедеш, 65)

Попередження: Одої, Сова - Отаменді

Огляд матчу:

Додамо, що нападник збірної України Роман Яремчук, який раніше з "Бенфіки" перейшов в "Брюгге", просидів всю гру в запасі. Тренер бельгійського клубу Скотт Паркер не дав шансу українцю довести своїй колишній команді, що його даремно продали.

Нагадаємо, зустріч команд відбудеться 7 березня в Португалії. За підсумками двоматчевого протистояння буде визначено чвертьфіналіст нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.

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