Також Україна звернулася до всіх асоціацій-членів УЄФА з проханням долучитися до бойкоту будь-яких матчів з РФ.

Міністерство молоді та спорту України вимагає скасування рішень Міжнародної федерації футболу (ФІФА) та Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) про допуск росіян до міжнародних змагань.

В опублікованій міністерством заяві наголошується, що з України було викрадено і вивезено до Росії щонайменше 19 тисяч дітей. Крім того, російськими військовими зруйновано 2767 навчальних закладів в Україні, також постраждали 344 спортивних об’єктів, 95 з яких зруйновані повністю або знищені частково.

У Мінмолодьспорту наголошують, що окупаційний російський режим продовжує вбивати і викрадати українських дітей, знищувати об'єкти цивільної інфраструктури, включно зі стадіонами та спортивними школами, не залишаючи українським дітям можливостей "не те, що для занять спортом, а для звичайного життя".

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Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні 504 дитини, а ще 1129 дітей - зазнали поранень через російську агресію. Крім того, вже задокументовано 3209 злочинів російських окупантів проти дітей, включно з 13 фактами сексуального насильства проти неповнолітніх.

"Агресивна Росія позбавила українських дітей не тільки можливості тренуватися, але й мирно і безпечно жити. Сотень наших дітей вона позбавила життя. Водночас UEFA та FIFA повертає на змагання російських дітей, які з вини цього органу будуть впевнені, що їхня країна має право вбивати інших і все робить правильно", - сказано у заяві.

Відтак, Україна вимагає скасування рішень FIFA та UEFA, як таких, що обмежують права українських дітей, яких "Росія позбавила права безпечно тренуватися і просто жити в рідній країні, без загрози бути вкраденим, зґвалтованим або вбитим".

Також Україна звернулася до всіх асоціацій-членів UEFA з проханням долучитися до бойкоту будь-яких матчів з РФ. Нагадується, що офіційно про такий бойкот вже заявили асоціації футболу Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії, Румунії. Ще декілька країн – Швейцарія, Чехія, Нідерланди та Естонія – заявили, що чекають подальших пояснень від UEFA.

"Ми твердо переконані, що футбол завжди має пропагувати мир, толерантність та справедливість, а не спонукати продовжувати війну та пропагувати безкарність", - заявили у відомстві.

Міністерство закликало FIFA та UEFA протистояти насильству та агресії з боку РФ та зауважили, що Україн буде "рішуче відстоювати цю позицію", допоки Росія воюватиме проти України та поки не відновиться мир на європейському континенті.

Росію повертають у міжнародний футбол

Як повідомляв УНІАН, УЄФА допустив російські юнацькі збірні до міжнародних турнірів. Після цього ряд європейських країн заявили, що бойкотуватимуть матчі проти російських команд.

4 жовтня ФІФА також повідомила, що вирішила дозволити участь у змаганнях збірних Росії U-17. Російські команди гратимуть під назвою "Футбольний союз Росії", а не "Росія".

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