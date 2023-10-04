Юніорські збірні країни-терориста можуть виступити на чемпіонаті світу.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) планує повторити досвід Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) і пом'якшити санкції щодо Росії.

За інформацією Sky Sports, організація планує допустити до чемпіонату світу юнацькі збірні країни-терориста.

"ФІФА планує допустити збірні Росії на чемпіонати світу U-17. Це станеться у випадку, якщо російські національні команди пройдуть відбір через Євро, до яких Росію допустив УЄФА", - повідомляє журналіст Роб Харріс.

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Нагадаємо, раніше УЄФА допустив російські юнацькі збірні до міжнародних турнірів. Своє рішення футбольні чиновники мотивували тим, що "діти не повинні відповідати за вчинки, які здійснюють дорослі".

Дорослі збірні та клуби країни-агресора, як і раніше, відсторонені від участі в міжнародних футбольних турнірах.

Додамо, що після офіційного повернення юніорських російських збірних у міжнародний футбол ряд європейських країн заявили, що не гратимуть проти команд країни-терориста.

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