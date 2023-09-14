Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала імена претендентів на нагороду найкращому футболісту за підсумками 2023 року.
Прес-служба організації опублікувала список з 12 футболістів, які претендують на нагороду, в своїх соціальних мережах.
Відзначимо, що в список номінантів потрапили відразу шість футболістів, які в минулому сезоні виступали в "Манчестер Сіті".
Список номінантів на премію "Найкращий гравець року":
- Хуліан Альварес ("Манчестер Сіті")
- Марсело Брозович ("Інтер", "Аль-Наср")
- Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")
- Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті", "Барселона")
- Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті")
- Родрі ("Манчестер Сіті")
- Хвіча Кварацхелія ("Наполі")
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
- Ліонель Мессі (ПСЖ, "Інтер Маямі")
- Віктор Осімхен ("Наполі")
- Деклан Райс ("Вест Хем", "Арсенал")
- Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті")
Крім того, ФІФА оголосила претендентів на звання найкращого воротаря за підсумками 2023 року і найкращого тренера.
Список номінантів на премію "Найкращий воротар року":
- Яссін Буну ("Севілья" / "Аль-Хіляль", збірна Марокко)
- Тібо Куртуа ("Реал" Мадрид, збірна Бельгії)
- Едерсон ("Манчестер Сіті", збірна Бразилії)
- Андре Онана ("Манчестер Юнайтед", збірна Камеруну)
- Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", збірна Німеччини)
Список номінантів на премію "Найкращий тренер року":
- Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті")
- Хаві Ернандес ("Барселона")
- Сімоне Індзагі ("Інтер")
- Лучано Спаллетті ("Наполі" і збірна Італії)
- Ангелос Постекоглу ("Селтік", "Тоттенхем")
Чинним володарем премії "Найкращий гравець року" за версією ФІФА є аргентинський нападник "Інтер Маямі" і збірної Аргентини Ліонель Мессі.
Найкращим тренером за підсумками минулого року визнали Ліонеля Скалоні.
Найкращим голкіпером року став воротар "Астон Вілли" і збірної Аргентини Еміліано Мартінес.
Нагадаємо, збірна Аргентини в грудні минулого року під керівництвом Скалоні і з Мессі і Мартінесом у складі виграла ЧС-2022 з футболу.