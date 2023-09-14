Чинним переможцем премії є Ліонель Мессі.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала імена претендентів на нагороду найкращому футболісту за підсумками 2023 року.

Прес-служба організації опублікувала список з 12 футболістів, які претендують на нагороду, в своїх соціальних мережах.

Відзначимо, що в список номінантів потрапили відразу шість футболістів, які в минулому сезоні виступали в "Манчестер Сіті".

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Список номінантів на премію "Найкращий гравець року":

Хуліан Альварес ("Манчестер Сіті")

Марсело Брозович ("Інтер", "Аль-Наср")

Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")

Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті", "Барселона")

Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті")

Родрі ("Манчестер Сіті")

Хвіча Кварацхелія ("Наполі")

Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

Ліонель Мессі (ПСЖ, "Інтер Маямі")

Віктор Осімхен ("Наполі")

Деклан Райс ("Вест Хем", "Арсенал")

Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті")

Крім того, ФІФА оголосила претендентів на звання найкращого воротаря за підсумками 2023 року і найкращого тренера.

Список номінантів на премію "Найкращий воротар року":

Яссін Буну ("Севілья" / "Аль-Хіляль", збірна Марокко)

Тібо Куртуа ("Реал" Мадрид, збірна Бельгії)

Едерсон ("Манчестер Сіті", збірна Бразилії)

Андре Онана ("Манчестер Юнайтед", збірна Камеруну)

Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", збірна Німеччини)

Список номінантів на премію "Найкращий тренер року":

Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті")

Хаві Ернандес ("Барселона")

Сімоне Індзагі ("Інтер")

Лучано Спаллетті ("Наполі" і збірна Італії)

Ангелос Постекоглу ("Селтік", "Тоттенхем")

Чинним володарем премії "Найкращий гравець року" за версією ФІФА є аргентинський нападник "Інтер Маямі" і збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Найкращим тренером за підсумками минулого року визнали Ліонеля Скалоні.

Найкращим голкіпером року став воротар "Астон Вілли" і збірної Аргентини Еміліано Мартінес.

Нагадаємо, збірна Аргентини в грудні минулого року під керівництвом Скалоні і з Мессі і Мартінесом у складі виграла ЧС-2022 з футболу.

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