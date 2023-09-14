Трофей від ФІФА / фото REUTERS

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала імена претендентів на нагороду найкращому футболісту за підсумками 2023 року.

Прес-служба організації опублікувала список з 12 футболістів, які претендують на нагороду, в своїх соціальних мережах. 

Відзначимо, що в список номінантів потрапили відразу шість футболістів, які в минулому сезоні виступали в "Манчестер Сіті". 

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Список номінантів на премію "Найкращий гравець року":

  • Хуліан Альварес ("Манчестер Сіті")
  • Марсело Брозович ("Інтер", "Аль-Наср")
  • Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")
  • Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті", "Барселона")
  • Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті")
  • Родрі ("Манчестер Сіті")
  • Хвіча Кварацхелія ("Наполі")
  • Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
  • Ліонель Мессі (ПСЖ, "Інтер Маямі")
  • Віктор Осімхен ("Наполі")
  • Деклан Райс ("Вест Хем", "Арсенал")
  • Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті")

Крім того, ФІФА оголосила претендентів на звання найкращого воротаря за підсумками 2023 року і найкращого тренера.

Список номінантів на премію "Найкращий воротар року":

  • Яссін Буну ("Севілья" / "Аль-Хіляль", збірна Марокко)
  • Тібо Куртуа ("Реал" Мадрид, збірна Бельгії)
  • Едерсон ("Манчестер Сіті", збірна Бразилії)
  • Андре Онана ("Манчестер Юнайтед", збірна Камеруну)
  • Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", збірна Німеччини)

Список номінантів на премію "Найкращий тренер року":

  • Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті")
  • Хаві Ернандес ("Барселона")
  • Сімоне Індзагі ("Інтер")
  • Лучано Спаллетті ("Наполі" і збірна Італії)
  • Ангелос Постекоглу ("Селтік", "Тоттенхем")

Чинним володарем премії "Найкращий гравець року" за версією ФІФА є аргентинський нападник "Інтер Маямі" і збірної Аргентини Ліонель Мессі. 

Найкращим тренером за підсумками минулого року визнали Ліонеля Скалоні.

Найкращим голкіпером року став воротар "Астон Вілли" і збірної Аргентини Еміліано Мартінес.

Нагадаємо, збірна Аргентини в грудні минулого року під керівництвом Скалоні і з Мессі і Мартінесом у складі виграла ЧС-2022 з футболу

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