Футбольні регулятори планують спершу протестувати нововведення у нижчих дивізіонах Італії, Швеції та Нідерландів.

У правила сучасного футболу можуть внести "революційну" зміну, яка покликана зробити гру більш динамічною та видовищною. FIFA спільно з Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB) працюють над новим правилом визначення офсайду.

Як повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo, навіть із наявністю VAR і появою напівавтоматичного офсайду у розвитку сучасного футболу залишається багато сумнівів щодо визначення положення "поза грою".

Особливо в тих ситуаціях, коли порушення відбувається з дуже невеликим відривом, практично непомітним для ока арбітра, але виявляється технічними засобами.

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Мова йде, наприклад, про випадки, коли офсайд фіксується, якщо навіть якась частина тіла атакуючого гравця під час передачі розташована ближче до воріт суперника, ніж їхній захисник. І це в багатьох випадках впливає на видовищність футболу.

Нова ж концепція визначення офсайду передбачатиме, що для фіксації цього порушення все тіло атакуючого гравця має перебувати ближче до воріт суперника, ніж їхніх оборонців.

Таким чином, у разі ухвалення такої зміни до правил, положенням "поза грою" не вважатимуться випадки, коли частина тіла атакуючого футболіста знаходиться на одній лінії з останнім гравцем захисту суперника.

ФІФА та IFAB планує спершу протестувати нововведення у нижчих дивізіонах Італії, Швеції та Нідерландів, перш ніж впровадити у "великий футбол".

Інші новини футболу

Як повідомляв УНІАН, раніше на зустрічі Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) було прийнято важливе рішення щодо роботи VAR. Згідно з новими правилами, суддя повинен пояснити у мікрофон і аргументувати своє рішення, яке він прийняв після перегляду VAR.

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