Вперше нововведення випробують на Клубному чемпіонаті світу, який відбудеться в Марокко.

У Лондоні пройшла щорічна зустріч, яку проводить Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB). Ця організація займається питаннями футбольних правил.

На цьому засіданні було прийнято важливе рішення щодо роботи VAR.

Як повідомляє The Athletic, згідно з новими правилами, суддя повинен пояснити глядачам на стадіоні, а також телеглядачам своє рішення, яке він прийняв після перегляду VAR. Арбітр повинен оголосити рішення в мікрофон і аргументувати його. При цьому самі переговори між суддями не потраплять в ефір.

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Метою такого рішення є спроба домогтися більшої прозорості в роботі відеоасистентів арбітра.

На думку ініціаторів, рішення VAR часто заплутують фанатів, які не можуть зрозуміти причин, зокрема, скасування голу.

Повідомляється, що експеримент триватиме 12 місяців - спочатку тільки в деяких міжнародних матчах (єврокубків ноу-хау поки не торкнеться). Вперше нововведення випробують на Клубному чемпіонаті світу, який відбудеться в Марокко з 1 по 11 лютого цього року.

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