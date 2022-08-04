Суддівство в Суперкубку УЄФА і на груповому етапі нового сезону Ліги чемпіонів буде автоматизовано.

У сезоні-2022/2023 на матчах групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА офіційно почне діяти напівавтоматична система визначення офсайду. Перший раз система буде застосована на матчі Суперкубка УЄФА-2022.

Про впровадження напівавтоматичної системи визначення офсайду повідомив офіційний сайт УЄФА.

"УЄФА в постійному пошуку нових технологічних рішень, спрямованих на підвищення якості гри і допомогу суддям. Напівавтоматична система визначення офсайду - інноваційна технологія, яка дозволить бригадам VAR швидше і точніше визначати положення "поза грою", а це сприяє підтримці ритму гри і послідовності прийнятих рішень.

Система готова до використання в офіційних матчах і застосування на кожному стадіоні Ліги чемпіонів", – наводить слова голови суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті офіційний сайт УЄФА.

Відзначається, що нова система буде працювати завдяки спеціальним камерам, здатним відстежувати 29 точок тіла кожного гравця. Всього з 2020 року було проведено 188 тестів, включаючи всі матчі Ліги чемпіонів минулого сезону, плей-офф жіночої Ліги чемпіонів, вирішальні матчі інших клубних турнірів і фінальну стадію жіночого Євро-2022.

Раніше УНІАН повідомляв, що УЄФА вперше в історії вирішив використовувати систему відеоассистента рефері (VAR), починаючи з третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, в матчі за Суперкубок УЄФА-2022 зійдуться іспанський "Реал" (переможець Ліги чемпіонів) і німецький "Айнтрахт" (переможець Ліги Європи). Гра пройде 10 серпня в Гельсінкі. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Груповий етап Ліги чемпіонів стартує 6 вересня. Україну в основному раунді ЛЧ буде представляти "Шахтар". Також до групового етапу головного клубного турніру Європи має шанс пробитися "Динамо" Київ, якщо здолає "Штурм" в 3-му раунді та переможця пари "Бенфіка" - "Мітьюлланд" в плей-оф кваліфікації.

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