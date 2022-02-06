На Клубному чемпіонаті світу-2022, який проходить в ОАЕ, вперше в історії футболу обслуговувати гру допомагають "роботи-арбітри".
Дана технологія встигла проявити себе вже в першому поєдинку цього турніру.
Матч між катарською "Аль-Джазірою" і таїтянським "Пірае" проходив під повним контролем представників Аравійського півострова, а вже до 41-ї хвилини на табло був встановлений рахунок 3:0 на її користь.
Однак, під саму завісу першого тайму півзахисник Аламері Зайєд мав намір влаштувати повний розгром опонентів, відправивши в їх ворота м'яч, після подачі з лівого флангу, проте саме в цей момент в гру втрутилися комп'ютерні технології.
Як показав повтор, доповнений засобами 3D-моделювання, атакуючий гравець дійсно знаходився ближче до воріт, ніж останній захисник, Альвен Тео.
Відео моменту:
— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) February 4, 2022
У підсумку, бригада VAR і головний арбітр поєдинку синхронно отримали повідомлення про офсайд за регламентовані менше секунди часу роботи системи, а ще через кілька секунд глядачам трансляції був продемонстрований повтор епізоду з достовірно точною графічною моделлю того, що відбувається.
Читайте такожЗбірна Камеруну влаштувала божевільний камбек та виграла бронзу Кубка африканських наційНа те, що відбувалося на полі цей епізод вплинув не так вже й сильно - "Аль-Джазіра" святкувала успіх з рахунком 4:1, і тепер зіграє проти саудівського "Аль-Хіляля".
Технологія "робот-арбітр": що потрібно знати
- Технологічна новинка ФІФА - "робот-арбітр" вперше тестується на матчах Клубного чемпіонату світу.
Система відстеження кінцівок футболістів складається зі спеціальних камер, які прикріплені в різних частинах даху стадіону.
Для створення анімованого скелета гравців використовуються 12 камер – з їх допомогою можна буде вибудувати проекції з 29 точок.
Камери стежать за рухами гравців і м'яча. При офсайді передається миттєвий сигнал арбітрам VAR, а ті передають запропоноване рішення головному судді.
Передбачається, що після матчу дані, зафіксовані "електронним рефері", зможуть використовувати тренери та медичні працівники для аналізу техніки кожного гравця.
- У разі успішних випробувань "робота-арбітра" використовуватимуть у матчах чемпіонату світу 2022 року в Катарі.