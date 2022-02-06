У грі "Аль-Джазіра"-"Пірае" вперше використовували "робота-арбітра" / фото REUTERS

На Клубному чемпіонаті світу-2022, який проходить в ОАЕ, вперше в історії футболу обслуговувати гру допомагають "роботи-арбітри".

Дана технологія встигла проявити себе вже в першому поєдинку цього турніру.

Матч між катарською "Аль-Джазірою" і таїтянським "Пірае" проходив під повним контролем представників Аравійського півострова, а вже до 41-ї хвилини на табло був встановлений рахунок 3:0 на її користь.

Однак, під саму завісу першого тайму півзахисник Аламері Зайєд мав намір влаштувати повний розгром опонентів, відправивши в їх ворота м'яч, після подачі з лівого флангу, проте саме в цей момент в гру втрутилися комп'ютерні технології.

Як показав повтор, доповнений засобами 3D-моделювання, атакуючий гравець дійсно знаходився ближче до воріт, ніж останній захисник, Альвен Тео.

Відео моменту:

У підсумку, бригада VAR і головний арбітр поєдинку синхронно отримали повідомлення про офсайд за регламентовані менше секунди часу роботи системи, а ще через кілька секунд глядачам трансляції був продемонстрований повтор епізоду з достовірно точною графічною моделлю того, що відбувається.

Читайте такожЗбірна Камеруну влаштувала божевільний камбек та виграла бронзу Кубка африканських наційНа те, що відбувалося на полі цей епізод вплинув не так вже й сильно - "Аль-Джазіра" святкувала успіх з рахунком 4:1, і тепер зіграє проти саудівського "Аль-Хіляля".

Технологія "робот-арбітр": що потрібно знати

  • Технологічна новинка ФІФА - "робот-арбітр" вперше тестується на матчах Клубного чемпіонату світу.

  • Система відстеження кінцівок футболістів складається зі спеціальних камер, які прикріплені в різних частинах даху стадіону.

  • Для створення анімованого скелета гравців використовуються 12 камер – з їх допомогою можна буде вибудувати проекції з 29 точок.

  • Камери стежать за рухами гравців і м'яча. При офсайді передається миттєвий сигнал арбітрам VAR, а ті передають запропоноване рішення головному судді.

  • Передбачається, що після матчу дані, зафіксовані "електронним рефері", зможуть використовувати тренери та медичні працівники для аналізу техніки кожного гравця.

  • У разі успішних випробувань "робота-арбітра" використовуватимуть у матчах чемпіонату світу 2022 року в Катарі.