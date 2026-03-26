Нам протистоятиме сильна команда: Ребров оцінив шанси збірної в матчі зі Швецією

Україна втратила низку гравців через травми та дискваліфікацію.

Україна очікує на велику кількість боротьби у матчі плей-оф відбору на Чемпіонат світу проти Швеції. Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров, передає УАФ.

"Я знаю Швецію – це команда з дуже сильним характером. Думаю, ми маємо виграти саме завдяки характеру. Буде багато боротьби, багато дуелей. Ми маємо концентруватися на кожному елементі", – сказав Ребров.

За його словами, низка гравців у збірній має невеликі пошкодження, зокрема нападник Роман Яремчук. Водночас він зазначив, що наразі форвард тренується в загальній групі і готується до завтрашньої гри. Також Ребров нагадав, що двоє футболістів збірної пропустять наступний матч через дискваліфікацію.

Крім того, коуч відповів, хто візьме на себе роль капітана за умови травмованого Олександра Зінченка та дискваліфікованого Руслана Маліновського.

"У нас у команді є лідери, які повинні вести всіх за собою, і не важливо, хто саме буде з пов’язкою. Ілля Забарний уже був капітаном у матчі проти Франції. Завтра ми вирішимо, хто ним буде, але це не проблема. Важливо показати характер. Тактика і стратегія – це важливо, але завтра на першому місці буде саме характер", - сказав тренер.

Коментуючи суперника, Ребров зазначив, що Швеція має потужну лінію атаки. І ті матчі, які команда програла у своїй групі, вона грала не в оптимальному складі.

"Зараз вони викликали найкращих. Незважаючи на травми кількох гравців, я вважаю, що нам протистоятиме сильна команда", – сказав Ребров.

На запитання, чи дає Україні перевагу те, що її внутрішній чемпіонат вже поновився, а в Швеції ні, коуч відповів:

"Якщо подивитися на склад Швеції, то там майже немає гравців із їхнього внутрішнього чемпіонату, тому я не думаю, що це якось впливає. Для нас було важливо підійти до цих матчів в оптимальному складі. Ми поважаємо Швецію, але повинні думати насамперед про те, що ми будемо робити на полі".

Зазначимо, що матч плей-оф відбору на Чемпіонат світу почнеться 26 березня о 21:45 за Києвом. Гра пройде на стадіоні "Сьютат де Валенсія", Іспанія. Переможець цієї пари позмагається у фінальному матчі плей-оф з лідером пари Албанія-Польща за вихід на Чемпіонат світу 2026.

Збірна Україна на відборі до ЧС-2026

Нагадаємо, в заявці Реброва на ці матчі є низка змін. Зокрема проблематичною є позиція центрального захисника через відсутність Миколи Матвієнка та Максима Таловєрова. Водночас на позицію воротаря вперше за довгий час не викликаний кіпер "Реал Мадриду" Андрій Лунін, який через травму Куртуа став головним воротарем "королівського клубу". У нападі збірна України втратила Артема Довбика. Натомість Ребров викликав до команди одного з найрезультативніших бомбардирів УПЛ, динамівця Матвія Пономаренка.

Також серед втрат збірної – один з її лідерів Олександр Зінченко. Хавбек отримав травму в першому матчі за "Аякс" і не зможе допомогти національній команді у вирішальних матчах плей-оф.

