Збірну України чекає вкрай принциповий матч.

У четвер, 4 лютого, в рамках півфіналу чемпіонату Європи з футзалу національна збірна України зіграє проти збірної Росії.

Офіційний сайт УЄФА повідомив про час початку надпринципового для української команди матчу.

Поєдинок між Україною та Росією розпочнеться о 18:00 за київським часом.

У другому півфіналі збірна Португалії зіграє проти команди Іспанії, початок - о 21:00 за Києвом.

Євро-2022 з футзалу. 1/2 фіналу

18:00. Україна - Росія

21:00. Португалія - Іспанія

Обидва півфінальні поєдинки пройдуть 4 лютого, а фінал і матч за бронзу призначені на 6 лютого. Вся стадія плей-офф проходить в Амстердамі.

Нагадаємо, путівку в півфінал Євро-2022 з футзалу збірна України завоювала сенсаційно розбивши збірну Казахстану з рахунком 5:3. Росія в 1/4 фіналу обіграла збірну Грузії (3:1).

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