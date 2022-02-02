У четвер, 4 лютого, в рамках півфіналу чемпіонату Європи з футзалу національна збірна України зіграє проти збірної Росії.
Офіційний сайт УЄФА повідомив про час початку надпринципового для української команди матчу.
Поєдинок між Україною та Росією розпочнеться о 18:00 за київським часом.
У другому півфіналі збірна Португалії зіграє проти команди Іспанії, початок - о 21:00 за Києвом.
Євро-2022 з футзалу. 1/2 фіналу
18:00. Україна - Росія
21:00. Португалія - Іспанія
Обидва півфінальні поєдинки пройдуть 4 лютого, а фінал і матч за бронзу призначені на 6 лютого. Вся стадія плей-офф проходить в Амстердамі.
Нагадаємо, путівку в півфінал Євро-2022 з футзалу збірна України завоювала сенсаційно розбивши збірну Казахстану з рахунком 5:3. Росія в 1/4 фіналу обіграла збірну Грузії (3:1).
Євро-2022 з футзалу: головне
- Престижний турнір приймають Нідерланди з 19 січня по 6 лютого. Матчі проходять в Амстердамі і Гронінгені.
- Україна посіла друге місце в групі А, вигравши всього один матч - проти збірної Сербії (6:1) і програвши двічі - проти Нідерландів (2:3) і Португалії (0:1). Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки).
- 16 збірних беруть участь у змаганнях. Вони поділені на 4 групи, в кожній - по 4 команди. У плей-офф вийшли по дві найкращі збірні з кожного квартету. Плей-офф, відповідно, почалося зі стадії 1/4 фіналу.
- Це перший чемпіонат Європи з футзалу, на якому виступають 16 команд, а не 12 як це було раніше. Тепер Євро буде проходити кожні 4 роки, а не кожні 2 роки як це було раніше.
- Титул чемпіонів Європи захищає Португалія. Між іншим, вони також діючі чемпіони світу.