Збірна України / фото facebook.com/UKRAINEFUTSAL
У півфіналі Євро-2022 з футзалу збірна України зустрінеться з росіянами.
Україна 31 січня на ЧЄ-2022 перемогла в Амстердамі (Нідерланди) збірну Казахстану - 5:3. У півфіналі команда Олександра Косенка повинна зустрітись з Росією, яка сьогодні, 1 лютого, перемогла Грузію з рахунком 3:1.
Росія в рейтингу УЄФА йде другою, а Україна - 11-ю.
Фіналісти Євро-2022 визначаться 4 лютого.
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Євро-2022 з футзалу: головне
- Престижний турнір приймають Нідерланди з 19 січня по 6 лютого. Матчі проходять в Амстердамі і Гронінгені.
- Україна посіла друге місце в групі А, вигравши всього один матч - проти збірної Сербії (6:1) і програвши двічі - проти Нідерландів (2:3) та Португалії (0:1). Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки).
- 16 збірних беруть участь у змаганнях. Вони поділені на 4 групи, в кожній - по 4 команди. У плей-оф вийшли по дві найкращі збірні з кожного квартету. Плей-оф, відповідно, почалося зі стадії 1/4 фіналу.
- Це перший чемпіонат Європи з футзалу, на якому виступають 16 команд, а не 12 як це було раніше. Тепер Євро буде проходити кожні 4 роки, а не кожні 2 роки як це було раніше.
- Титул чемпіонів Європи захищає Португалія. Між іншим, вони також чинні чемпіони світу.