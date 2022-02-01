Спекотна битва відбудеться 4 лютого.

У півфіналі Євро-2022 з футзалу збірна України зустрінеться з росіянами.

Україна 31 січня на ЧЄ-2022 перемогла в Амстердамі (Нідерланди) збірну Казахстану - 5:3. У півфіналі команда Олександра Косенка повинна зустрітись з Росією, яка сьогодні, 1 лютого, перемогла Грузію з рахунком 3:1.

Росія в рейтингу УЄФА йде другою, а Україна - 11-ю.

Фіналісти Євро-2022 визначаться 4 лютого.

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