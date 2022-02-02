Збірні України та Росії зійдуться в битві за фінал першості континенту.

У четвер, 4 лютого, в рамках півфіналу чемпіонату Європи з футзалу національна збірна України зіграє проти збірної Росії.

Українська команда під керівництвом Олександра Косенка дивом потрапила в плей-офф Євро-2022. Нагадаємо, українці посіли друге місце у своїй групі тільки завдяки перемозі Сербії над Нідерландами в останньому турі. Збірна України набрала три очки, програвши в першому турі несподівано Нідерландам (2:3). У другому турі підопічні Косенко розгромили Сербію (6:1) і в останньому турі програли мінімально Португалії (0:1).

Вже в 1/4 фіналу турніру збірна України показала більш гідну і якісну гру, здобувши яскраву перемогу в протистоянні зі збірною Казахстану (5:3).

Збірна Росії свій шлях до півфіналу пройшла більш впевнено. У своїй групі росіяни здобули три розгромні перемоги із загальним рахунком 16:2 та зайняли перше місце. Підопічні Скоровича в першому турі розбили Словаччину з рахунком 7:1, у другому турі розібралися зі збірною Хорватії (4:0) і в третьому турі розгромили Польщу (5:1). В 1/4 фіналу Росія без проблем розібралася зі збірною Грузії з рахунком 3:1.

Україні дістався досить непростий суперник в 1/2 фіналу. Росія в рейтингу УЄФА займає другу позицію, а Україна - 11-у. Однак, це дуже принциповий противник і українські спортсмени абсолютно точно зроблять все, щоб завоювати путівку у фінал турніру.

Фаворитом цього протистояння букмекери вважають збірну Росії.

На перемогу команди Скоровича пропонують коефіцієнт 1.50. Нічию оцінили в 7.00, а перемогу України в 3.85.

Букмекери вважають, що матч Росії та України вийде досить результативним: тотал більше 4.5 м'яча йде за 1.40, а тотал менше 4.5 м'яча - за 2.82.

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