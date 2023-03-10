Уже навіть був вибраний претендент на заміну українській кандидатурі.

Україна може втрати шанс поборотися за проведення Чемпіонату світу-2030 разом із Іспанією та Португалією. Як повідомляє видання AS, на це є відразу кілька причин.

Однією із них називають невизначеність у керівник колах Української асоціації футболу. Наразі на президента УАФ Андрія Павелка відкрита кримінальна справа через відмивання великої суми грошей на будуванні футбольних полів.

Окрім того до уваги була взята чергова хвиля ракетних ударів Росії по території України. На думку AS вона спричинила спустошення по всій країні. Також у світових футбольних колах не впевнені, що Україна може відновитися за сім років для повноцінного проведення Мундіалю.

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Основним кандидатом на заміну Україні у спільній заявці є Марокко. Ця країна є більш практичним союзником для проведення ЧС, ніж Україна, адже вона межує з Піренейським півостровом, на якому розташовані Іспанія та Португалія (відділяє тільки Гібралтарська протока).

Також важливим критерієм вибору Марокко є те, що ця країна є представником Конфедерації африканського футболу. А спільна європейська-африканська заявка буде мати більші шанси на перемогу.

Відзначимо, що Марокко ще у 2018-му році оголосило про серйозні плани поборотися за проведення Чемпіонату світу у 2030-му році. Країна хотіла самостійно провести Мундіаль, але потім почала шукати партнерів для спільної заявки. Якщо Марокко отримає таку можливість, то стане лише другої африканською країною в історії, яка проводила матчі ЧС після ПАР (2010 рік).

Наразі відомо про дві офіційні та затверджені заявки на проведення Мундіалю-2030: від Іспанії, Португалії, України та від Уругваю, Аргентини, Парагваю і Чілі. Місце проведення буде затверджено на Конгресі ФІФА у 2024-му році.

Нагадаємо, що минулий Мундіаль відбувався у Катарі у листопаді-грудні 2022-го року. Чемпіонський титул тоді здобула збірна Аргентини, котра у фіналі після серії пенальті перемогла Францію.

Додамо, що наступний Чемпіонат світу запланований на літо 2026-го року. Його матчі будуть відбуватися відразу у трьох країнах: Канаді, Мексиці та США.

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