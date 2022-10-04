Очікується, що головними конкурентами Іспанії, Португалії та України стануть Саудівська Аравія, Єгипет та Греція, які також хочуть подати спільну заявку.

Україна хоче приєднатися до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення фінальної частини чемпіонату світу-2030 з футболу.

Про це повідомляє The Times.

Уряди Іспанії та Португалії, а також Володимир Зеленський схвалили таку ініціативу. Очікується, що офіційно про заявку трьох країн буде оголошено 5 жовтня у штаб-квартирі УЄФА.

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Іспанія та Португалія спочатку планували подати спільну заявку на проведення ЧС-2030 удвох, але погодилися віддати Україні матчі групового етапу однієї з груп.

Зауважимо, що автори такої ідеї переконані, що до 2030 року Україна відбудується після війни і жодна небезпека для проведення такого масштабного спортивного змагання не загрожуватиме.

Наразі на проведення першості світу-2030 офіційно не надійшла жодна заявка. Очікується, що головними конкурентами Іспанії, Португалії та України стануть Саудівська Аравія, Єгипет та Греція, які також хочуть подати спільну заявку.

Нагадаємо, що 20 листопада цього року розпочнеться чемпіонат світу-2022 з футболу в Катарі. Наступний чемпіонат світу з футболу у 2026 році приймуть США, Канада та Мексика. Місце проведення мундіалю у 2030 році буде названо на 74-му конгресі ФІФА, проведення якого заплановано на 2024 рік.

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