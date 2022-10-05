Президент України подякував партнерам за солідарність і підтримку.

Спільна заявка Іспанії, Португалії та України на проведення чемпіонату світу з футболу свідчить про віру в перемогу України у війні проти Росії.

Про це написав президент України Володимир Зеленський у Twitter.

"Спільна заявка Іспанії, Португалії та України на проведення чемпіонату світу з футболу-2030 – більше ніж символ віри в нашу спільну перемогу", - зазначив він.

Відео дня

Як наголосив Зеленський, Україна вистоїть, переможе й відбудується завдяки солідарності партнерів.

"Вдячні за підтримку Іспанії та Португалії", - додав Зеленський, відзначивши прем’єр-міністрів Королівства Іспанія Педро Санчеса та Португалії Антоніу Кошта.

Чемпіонат світу з футболу 2030 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату світу-2030. Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку. Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом.

У разі перемоги заявки Україна зможе прийняти матчі групового етапу турніру. Очікується, що до 2030 року Україна вже перебуватиме у процесі відновлення після війни.

Очікується, що головними конкурентами Іспанії, Португалії та України стануть Саудівська Аравія, Єгипет та Греція, які також хочуть подати спільну заявку. ФІФА поки що продовжує переговори з претендентами.

У 2030 році відзначатиметься сторіччя з часу проведення першого Кубку світу.

Вас також можуть зацікавити новини: