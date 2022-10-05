Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом.

Україна приєдналась до заявки Португалії та Іспанії на проведення Чемпіонату світу 2030 року з футболу.

Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу (УАФ).

"Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030. Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку", - йдеться у повідомленні.

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Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом.

Відтепер до Координаційного комітету з підготовки заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030 на чолі з Антоніо Ларанхо входитимуть й представники української сторони. Кандидатури Португалії, Іспанії та України відповідатимуть всім критеріям та дедлайнам подачі заявки до ФІФА, уточнює УАФ.

Чемпіонат світу з футболу 2030 - що відомо

У разі перемоги заявки Україна зможе прийняти матчі групового етапу турніру. Очікується, що до 2030 року Україна вже перебуватиме у процесі відновлення після війни.

Очікується, що головними конкурентами Іспанії, Португалії та України стануть Саудівська Аравія, Єгипет та Греція, які також хочуть подати спільну заявку. ФІФА поки що продовжує переговори з претендентами.

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