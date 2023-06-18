Збірна України зіграє свій третій матч в рамках кваліфікації чемпіонату Європи.

У понеділок, 19 червня, в рамках четвертого туру кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє проти Мальти.

Гру прийме Стадіон Антона Малатинського в місті Трнава (Словаччина).

Для збірної України це буде третій матч в рамках відбору на чемпіонат Європи-2024. Раніше "синьо-жовті" програли збірній Англії (0:2) і здобули перемогу над збірною Північної Македонії (3:2).

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Збірна Мальти, в свою чергу, зіграла вже три гри в рамках кваліфікації першості континенту. Команда поступилася в першому турі Північної Македонії (1:2), потім програла Італії (0:2) і Англії (0: 4).

У своїй історії Збірні Мальти та України зустрічалися тільки один раз. У 2017 році в товариському матчі "синьо-жовті" зазнали сенсаційної поразки з рахунком 0:1.

Україна - Мальта: прогноз

Беззаперечним фаворитом протистояння букмекери вважають збірну України. На перемогу підопічних Сергія Реброва ставки приймаються з коефіцієнтом 1,13. Перемога Мальти оцінюється коефіцієнтом 23,00. Нічия - 9,30.

Аналітики вважають, що матч України і Мальти буде видовищним. Ставки на тотал голів більше 3 приймаються з коефіцієнтом 1,56. Тотал менше 3 - 2,55.

Найбільш вірогідним результатом зустрічі, на думку експертів, є перемога збірної України з рахунком 3:0. Коефіцієнт на такий результат - 6,70.

Додамо, що збірна України посідає друге місце в групі з відбору на Євро-2024 з 3 очками в активі. Лідирує в цій групі Англія, у якої 9 балів. Також по три очки мають збірні Північної Македонії та Італії.

В рамках четвертого туру кваліфікації ЧЄ-2024 збірна Англії зіграє проти Північної Македонії.

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