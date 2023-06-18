У понеділок, 19 червня, в рамках четвертого туру кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє проти Мальти.
Гру прийме Стадіон Антона Малатинського в місті Трнава (Словаччина).
Для збірної України це буде третій матч в рамках відбору на чемпіонат Європи-2024. Раніше "синьо-жовті" програли збірній Англії (0:2) і здобули перемогу над збірною Північної Македонії (3:2).
Збірна Мальти, в свою чергу, зіграла вже три гри в рамках кваліфікації першості континенту. Команда поступилася в першому турі Північної Македонії (1:2), потім програла Італії (0:2) і Англії (0: 4).
У своїй історії Збірні Мальти та України зустрічалися тільки один раз. У 2017 році в товариському матчі "синьо-жовті" зазнали сенсаційної поразки з рахунком 0:1.
Україна - Мальта: прогноз
Беззаперечним фаворитом протистояння букмекери вважають збірну України. На перемогу підопічних Сергія Реброва ставки приймаються з коефіцієнтом 1,13. Перемога Мальти оцінюється коефіцієнтом 23,00. Нічия - 9,30.
Аналітики вважають, що матч України і Мальти буде видовищним. Ставки на тотал голів більше 3 приймаються з коефіцієнтом 1,56. Тотал менше 3 - 2,55.
Найбільш вірогідним результатом зустрічі, на думку експертів, є перемога збірної України з рахунком 3:0. Коефіцієнт на такий результат - 6,70.
Додамо, що збірна України посідає друге місце в групі з відбору на Євро-2024 з 3 очками в активі. Лідирує в цій групі Англія, у якої 9 балів. Також по три очки мають збірні Північної Македонії та Італії.
В рамках четвертого туру кваліфікації ЧЄ-2024 збірна Англії зіграє проти Північної Македонії.