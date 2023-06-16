Збірна України в рамках цього туру зустрінеться з Північною Македонією.

З 16 по 17 червня будуть зіграні матчі третього туру відбору на Євро-2024 з футболу.

В рамках цього туру зіграє збірна України. Суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Північної Македонії. Також в цій групі буде зіграний ще один матч - збірна Англії зустрінеться з Мальтою.

Кваліфікація Євро-2024: розклад матчів 3-го туру

16 червня

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Група В

Гібралтар - Франція

Греція - Ірландія

Група С

Мальта - Англія

Північна Македонія - Україна

Група D

Латвія - Туреччина

Уельс - Вірменія

Група I

Андорра - Швейцарія

Білорусь - Ізраїль

Косово - Румунія

Група H

Фінляндія - Словенія

Данія - Північна Ірландія

Сан-Марино - Казахстан

17 червня

Група А

Норвегія - Шотландія

Кіпр - Грузія

Група Е

Албанія - Молдова

Фарери - Чехія

Група F

Азербайджан - Естонія

Бельгія - Австрія

Група G

Литва - Болгарія

Чорногорія - Угорщина

Група J

Люксембург - Ліхтенштейн

Ісландія - Словаччина

Португалія - Боснія і Герцеговина

Кваліфікація Євро-2024 з футболу проходить з березня по листопад 2023 року.

У фінальну частину першості континенту путівки отримають команди, які займуть перші і другі місця в своїх групах. Крім того, ще три путівки на ЧЄ будуть розіграні в березні 2024 року в двораундовому плей-офф раунді між 12-ма кращими командами Ліги націй УЄФА сезону-2022/23.

Нагадаємо, чинним чемпіоном Європи з футболу є збірна Італії, яка у фіналі минулого розіграшу здобула перемогу над Англією.

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