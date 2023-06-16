З 16 по 17 червня будуть зіграні матчі третього туру відбору на Євро-2024 з футболу.
В рамках цього туру зіграє збірна України. Суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Північної Македонії. Також в цій групі буде зіграний ще один матч - збірна Англії зустрінеться з Мальтою.
Кваліфікація Євро-2024: розклад матчів 3-го туру
16 червня
Група В
- Гібралтар - Франція
- Греція - Ірландія
Група С
- Мальта - Англія
- Північна Македонія - Україна
Група D
- Латвія - Туреччина
- Уельс - Вірменія
Група I
- Андорра - Швейцарія
- Білорусь - Ізраїль
- Косово - Румунія
Група H
- Фінляндія - Словенія
- Данія - Північна Ірландія
- Сан-Марино - Казахстан
17 червня
Група А
- Норвегія - Шотландія
- Кіпр - Грузія
Група Е
- Албанія - Молдова
- Фарери - Чехія
Група F
- Азербайджан - Естонія
- Бельгія - Австрія
Група G
- Литва - Болгарія
- Чорногорія - Угорщина
Група J
- Люксембург - Ліхтенштейн
- Ісландія - Словаччина
- Португалія - Боснія і Герцеговина
Кваліфікація Євро-2024 з футболу проходить з березня по листопад 2023 року.
У фінальну частину першості континенту путівки отримають команди, які займуть перші і другі місця в своїх групах. Крім того, ще три путівки на ЧЄ будуть розіграні в березні 2024 року в двораундовому плей-офф раунді між 12-ма кращими командами Ліги націй УЄФА сезону-2022/23.
Нагадаємо, чинним чемпіоном Європи з футболу є збірна Італії, яка у фіналі минулого розіграшу здобула перемогу над Англією.