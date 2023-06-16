Північна Македонія - Україна / фото REUTERS

З 16 по 17 червня будуть зіграні матчі третього туру відбору на Євро-2024 з футболу. 

В рамках цього туру зіграє збірна України. Суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Північної Македонії. Також в цій групі буде зіграний ще один матч - збірна Англії зустрінеться з Мальтою. 

Кваліфікація Євро-2024: розклад матчів 3-го туру

16 червня

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Група В

  • Гібралтар - Франція
  • Греція - Ірландія

Група С

  • Мальта - Англія
  • Північна Македонія - Україна

Група D

  • Латвія - Туреччина
  • Уельс - Вірменія

Група I 

  • Андорра - Швейцарія
  • Білорусь - Ізраїль
  • Косово - Румунія

Група H 

  • Фінляндія - Словенія
  • Данія - Північна Ірландія
  • Сан-Марино - Казахстан

17 червня

Група А

  • Норвегія - Шотландія
  • Кіпр - Грузія

Група Е

  • Албанія - Молдова
  • Фарери - Чехія

Група F

  • Азербайджан - Естонія
  • Бельгія - Австрія

Група G

  • Литва - Болгарія
  • Чорногорія - Угорщина

Група J

  • Люксембург - Ліхтенштейн
  • Ісландія - Словаччина
  • Португалія - Боснія і Герцеговина

Кваліфікація Євро-2024 з футболу проходить з березня по листопад 2023 року. 

У фінальну частину першості континенту путівки отримають команди, які займуть перші і другі місця в своїх групах. Крім того, ще три путівки на ЧЄ будуть розіграні в березні 2024 року в двораундовому плей-офф раунді між 12-ма кращими командами Ліги націй УЄФА сезону-2022/23.

Нагадаємо, чинним чемпіоном Європи з футболу є збірна Італії, яка у фіналі минулого розіграшу здобула перемогу над Англією.

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