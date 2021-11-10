УАФ просить УЄФА розібратися з ситуацією з недопуском українських фанатів на матч в Зениці.

У вівторок, 16 листопада національній збірній України належить зіграти найважливіший поєдинок в рамках відбору ЧС-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини на виїзді.

Напередодні стало відомо, що футбольний союз Боснії і Герцеговини відмовився надати 5-відсоткову квоту квитків для українських уболівальників.

Офіційна причина такого рішення місцевої влади - складна епідеміологічна ситуація з поширенням COVID-19.

Читайте також"Радій знову бачити у збірній": Ярмоленко познущався над гравцем Динамо (відео)У зв'язку з тим, що відбувається УАФ звернулася в УЄФА. Українська сторона відправила до футбольного союзу офіційний лист з проханням розібратися в цій ситуації, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що вирішальний матч збірної України проти Боснії і Герцеговини, який повинен пройти в Зеніці, знаходиться під загрозою перенесення у зв'язку із загостреною політичною ситуацією в країні.

Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем

Гра розпочнеться 16-го листопада о 21:45 в боснійському місті Зеніца.

У Львові команди в жовтні розписали нічию.

Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 9 очок. Однак у головних конкурентів є матч в запасі.

11 листопада Україна Вдома проведе спаринг проти Болгарії, а 13 листопада Боснія і Герцеговина зіграє у відборі ЧС-2022 проти Фінляндії.

У боснійців травмувався найкращий бомбардир перед грою з Україною.

Автор: Володимир Медяник