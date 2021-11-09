А ось Боснія і Герцеговина матиме свого "12-го гравця".

Українських фанатів не пустять на гостьовий матч національної команди проти збірної Боснії і Герцеговини у кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

16 листопада у боснійському місті Зениця не буде гостьового сектору з українськими вболівальниками через складну епідеміологічну ситуацію з поширенням COVID-19. Місцева влада Боснії запровадила жорсткі карантинні обмеження для запобігання розповсюдженню інфекції. Зазначимо, що місцевих жителів Боснії пускатимуть на гру, якщо в тих буде при собі негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.

Нагадаємо, які розклади влаштують команду Олександра Петракова для того, щоб посісти друге місце у своїй відбірковій групі.

Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем

Гра розпочнеться 16-го листопада о 21:45 в боснійському місті Зеніца.

У Львові команди в жовтні розписали нічию.

Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 9 очок. Проте у головних конкурентів є матч в запасі.

11 листопада Україна вдома проведе спаринг проти Болгарії, а 13 листопада Боснія й Герцеговина зіграє у відборі ЧС-2022 проти Фінляндії.

У боснійців травмувався найкращий бомбардир перед грою з Україною.

Автор: Артем Будрін