У Боснії і Герцеговині загострилася політична ситуація.

У вівторок, 16 листопада має відбутися заключний для збірної України поєдинок в рамках відбору ЧС-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини.

Матч повинен пройти в Зеніці. Однак в Боснії і Герцеговині різко загострилася політична ситуація, країна знаходиться на порозі війни. У разі ескалації конфлікту це напевно вплине на проведення гри, повідомляє Xsport.

За інформацією джерела, в країні загострилося протистояння двох напівавтономних республік: сербської і хорвато-боснійської. Сербська сторона, яка вимагає більше повноважень, навіть провела концентрацію військових сил на кордоні з іншою республікою.

Нагадаємо, раніше Боснія і Герцеговина оголосила про заборону іноземним уболівальникам відвідувати матчі в країні. Офіційна причина - пандемія коронавірусу. Однак, як стверджують місцеві ЗМІ, насправді влада хотіла таким чином просто убезпечити себе від напливу в країну невідомих "уболівальників", які могли б дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Читайте такожШевченко хоче запросити двох футболістів збірної України до свого нового клубу-ЗМІКрім того, у разі військового конфлікту, який не виключається, довелося б займатися додатковою евакуацією туристів.

Місце проведення ігор відбору на чемпіонат світу знаходиться досить близько від місця, де проводять військові навчання серби, що ставить під загрозу безпеку футболістів і фанатів.

Боснійський футбольний союз поки запевняє, що ситуація знаходиться під контролем і перенесення матчу навіть не обговорюється – на майбутніх матчах очікуються заповнені вщерть трибуни. УЄФА в свою чергу тримає руку на пульсі і готовий у разі чого задовольнити прохання фінів або українців перенести гру на нейтральне поле.

Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем

Гра розпочнеться 16-го листопада о 21:45 в боснійському місті Зеніца.

У Львові команди в жовтні розписали нічию.

Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 9 очок. Однак у головних конкурентів є матч в запасі.

11 листопада Україна Вдома проведе спаринг проти Болгарії, а 13 листопада Боснія і Герцеговина зіграє у відборі ЧС-2022 проти Фінляндії.

У боснійців травмувався найкращий бомбардир перед грою з Україною.

Автор: Володимир Медяник