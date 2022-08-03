Бразильський футболіст Ренан Віктор да Сілва може потрапити за грати.

Центральний захисник "Палмейраса" Ренан Віктор да Сілва у свої 20 років фактично поставив крапку своїй кар'єрі у футболі.

Талановитий футболіст сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння і спровокував смертельну ДТП. Інцидент стався в місті Браганса-Пауліста (штат Сан-Паулу). Ренан виїхав на зустрічну смугу і протаранив 38-річного мотоцикліста, який загинув на місці від отриманих травм. Відзначається, що у п'яного гравця не було при собі водійських прав.

Як повідомляє Marca, "Палмейрас", який є чинним переможцем Кубка Лібертадорес, розірвав контракт з Ренаном після цього інциденту.

Ренан Віктор да Сілва був одним з головних талантів "Палмейраса". Він вигравав чемпіонат світу U-17 в 2019 році. Тепер футболістові загрожує серйозне покарання - до 10 років за ґратами. Молодий футболіст чекає судового процесу на волі, виплативши вдові жертви 46 тисяч доларів.

Варто відзначити, що минулого року інтерес до молодого футболіста "Палмейраса" виявляло київське "Динамо". Керівництво бразильського клубу тоді оцінювало Ренана в 8-10 мільйонів євро.

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