Гол Хаверца в додатковий час приніс англійському клубу перемогу.

У суботу, 12 лютого, в Абу-Дабі відбувся фінал Клубного чемпіонату світу з футболу. У головному матчі турніру зустрілися англійський "Челсі" і бразильський "Палмейрас". Гра проходила на стадіоні "Мохаммед бін Зайєд Стедіум" і завершилася перемогою європейського клубу.

Рахунок у матчі відкрили фаворити зустрічі - лондонський "Челсі". На 55-й хвилині гри відзначився бельгійський нападник Ромелу Лукаку.

Однак це не зломило бразильський клуб. Вони досить швидко прийшли до тями після пропущеного м'яча і вже на 64-й хвилині гри зрівняли рахунок у протистоянні. Голом з пенальті відзначився Рафаель Вейга.

В основний матч завершився внічию і команди зіграли два додаткових тайми по 15 хвилин.

У самій кінцівці четвертого тайму гол забив німецький півзахисник Кай Хаверц і приніс "Челсі" перемогу в цьому матчі і на турнірі в цілому.

"Челсі" - "Палмейрас" - 2:1

Голи: Лукаку (55), Хаверц (117, пен) – Вейга (64, пен)

"Челсі": Менді, Крістенсен (Сарр, 91), Тьяго Сілва, Рюдігер, Аспілікуета, Канте, Ковачіч (Зіеш, 91), Хадсон-Одоі (Сауль, 76), Маунт (Пулішіч, 31), Лукаку (Вернер, 76), Хаверц

"Палмейрас": Уевертон, Маркос Роша (Дайверсон, 118), Гомес, Луан, Пікерес, Даніло, Зе Рафаел (Жаілсон, 60), Дуду (Рафаел Наварро, 103), Рафаел Вейга (Атуеста, 78), Скарпа, Роні (Веслі, 78).

Видалення: Луан, 120+6

Відео голів:

Зазначимо, що у складі "Палмейраса" виступає колишній футболіст київського "Динамо" Дуду. Саме він став героєм бразильського клубу в півфіналі, його гол і асист вивів "Палмейрас" у фінал КЧМ.

Додамо, що 12 лютого кількома годинами раніше був також зіграний матч за третьому місце на Клубному чемпіонаті світу, в якому єгипетський "Аль-Ахлі" розгромив "Аль-Хіляль" з Саудівської Аравії.

Перший тайм був дуже видовищним. Якщо "Аль-Хіляль" відзначився грубою грою, згодом чого Перейра і Кано були видалені з поля, то "Аль-Ахлі" - результативністю. Дубль записав Ібрагім і ще один м'яч забив Абделькадер.

На 64 хвилині єгипетська команда забила четвертий м'яч. Ель-Сулейя без проблем переграв стража воріт суперника Аль-Оваїса.

"Аль-Хіляль" - "Аль-Ахлі" - 0:4

Голи: Ібрагім, 8, 17, Абделькадер, 40, Ель-Сулейя, 64

Для "Челсі" це перша перемога в історії на Клубному чемпіонаті світу. До цього вони грали на цьому турнірі всього лише один раз. У 2012 році "сині" у фіналі програли бразильському "Корінтіансу".

Клубний чемпіонат світу: що потрібно знати про турнір