У вівторок, 8 лютого, був зіграний перший півфінал Клубного чемпіонату світу, який проходить в ОАЕ. "Палмейрас" здобув перемогу над єгипетським "Аль-Ахлі" з рахунком 2:0.
В обох голах бразильського клубу взяв участь колишній футболіст київського "Динамо" Дуду. При першому взятті воріт єгипетського клубу Дуду віддав результативну передачу на Рафаела Вейгу на 39-й хвилині зустрічі. У дебюті другого тайму екс-гравець "Динамо" увірвався в штрафну суперника і потужним ударом відправив другий м'яч у ворота суперника.
"Палмейрас" - "Аль-Ахлі" - 2:0
Голи: Рафаел Вейга, 39, Дуду 49
"Палмейрас": Уевертон, Маркос Роша, Луан, Гомес, Пікерес, Дуду (Веслі, 78), Зе Рафаел (Атуеста, 86), Скарпа (Брено, 89), Рафаел Вейга (Жаілсон, 79), Даніло, Роні (Дейверсон, 88)
"Аль-Ахлі": Лофті, Рабіа (Фатхі, 54), Ібрахім, Ашраф, Дьєнг, Ель-Сулайя (Радван, 54), Маалуль, Хані, Ель-Шахат (Шериф, 54), Афша, Мохамед (Соліман, 74)
Попередження: Кафша
Видалення: Ашраф, 81
Відео гола Дуду:
February 8, 2022
Відзначимо, що у фінальному поєдинку "Палмейрас" зустрінеться з переможцем пари "Аль-Хіляль" – "Челсі", які зіграють 9 лютого.
Фінал турніру запланований на 12 лютого.
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- Клубний чемпіонат світу проводиться з 2000 р.
- Турнір був задуманий ФІФА як заміна Міжконтинентальному кубку, в якому звання найсильнішої клубної команди світу оскаржували переможці Ліги чемпіонів УЄФА і Кубка Лібертадорес. Тепер за трофей борються представники шести конфедерацій.
- Клубний чемпіонат світу-2022 приймає ОАЕ.
- У нинішньому турнірі в список учасників увійшли наступні клуби: "Челсі"(Англія), "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Аль-Ахлі" (Єгипет), "Монтеррей" (Мексика), "Окленд Сіті" (Нова Зеландія), "Аль-Джазіра" (ОАЕ) і "Палмейрас" (Бразилія).
- Найкращим бомбардиром в історії турніру є Кріштіану Роналду, в активі якого 7 голів.
- Рекордсменом за кількістю титулів Клубного чемпіонату світу є "Реал" Мадрид, який виграв цей турнір 4 рази.
- Чинний переможець турніру - мюнхенська "Баварія".