Команда бразильця Дуду зіграє у фіналі турніру.

У вівторок, 8 лютого, був зіграний перший півфінал Клубного чемпіонату світу, який проходить в ОАЕ. "Палмейрас" здобув перемогу над єгипетським "Аль-Ахлі" з рахунком 2:0.

В обох голах бразильського клубу взяв участь колишній футболіст київського "Динамо" Дуду. При першому взятті воріт єгипетського клубу Дуду віддав результативну передачу на Рафаела Вейгу на 39-й хвилині зустрічі. У дебюті другого тайму екс-гравець "Динамо" увірвався в штрафну суперника і потужним ударом відправив другий м'яч у ворота суперника.

"Палмейрас" - "Аль-Ахлі" - 2:0

Голи: Рафаел Вейга, 39, Дуду 49

"Палмейрас": Уевертон, Маркос Роша, Луан, Гомес, Пікерес, Дуду (Веслі, 78), Зе Рафаел (Атуеста, 86), Скарпа (Брено, 89), Рафаел Вейга (Жаілсон, 79), Даніло, Роні (Дейверсон, 88)

"Аль-Ахлі": Лофті, Рабіа (Фатхі, 54), Ібрахім, Ашраф, Дьєнг, Ель-Сулайя (Радван, 54), Маалуль, Хані, Ель-Шахат (Шериф, 54), Афша, Мохамед (Соліман, 74)

Попередження: Кафша

Видалення: Ашраф, 81

Відео гола Дуду:

Відзначимо, що у фінальному поєдинку "Палмейрас" зустрінеться з переможцем пари "Аль-Хіляль" – "Челсі", які зіграють 9 лютого.

Фінал турніру запланований на 12 лютого.

Читайте також На Клубному чемпіонаті світу "робот-арбітр" вперше в історії футболу скасував гол (відео) Клубний чемпіонат світу: що потрібно знати про турнір