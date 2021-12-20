Це сталося в третьому за силою німецькому дивізіоні.

Матч 20-го туру третьої за силою ліги Німеччини між командами "Дуйсбург" і "Оснабрюк" був зупинений і завершений через расизм.

Про це повідомляє Goal.com у Twitter.

Це перший випадок, коли професійний футбольний матч у Німеччині не дограли через расизм.

Команди провели на полі 35 хвилин, після чого рефері зупинив гру через образи з трибун на адресу нападника "Оснабрюка" Аарона Опоку. Зокрема, на трибунах імітували ухання мавп.

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У "Оснабрюку" також повідомили, що расистські образи з трибун звучали й на адресу захисника "Дуйсбурга" Лероя Квадво, який заступився за Опоку.

Головний арбітр матчу Ніколас Вінтер спочатку зупинив гру, а через півгодини прийняв рішення не відновлювати її.

Порушника затримали та доставили у відділення поліції.

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Автор: Антон Дудар