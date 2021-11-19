Тайсон заявив, що в Україні "багато забобонів".

Колишній півзахисник "Шахтаря" Тайсон розповів про прояви расизму в Україні.

Його цитує gauchazh.clicrbs.com.br.

Тайсон сказав про Україну, відповідаючи на питання про те, де прояв расизму гірше - у Бразилії чи Україні.

"Це схоже. Я жив у країні, де багато забобонів. Україна - складна країна. Я приїхав в 2010 році та грав з другом з Сенегалу (Папа Гуйє, - Прим.), який стикався з цим кожен день, коли ходив на ринок або водив сина в школу...", - сказав Тайсон.

"У Бразилії моя мати пройшла через це, коли ми переїхали, вона покинула мій будинок і переїхала в інший в Пелотасі, де живуть більш забезпечені люди. Моя мама підмітала, прибирала перед будинком, коли проходили сусіди та запитували, чи не нова вона домробітниця. Це мене засмучує, тому що з подібним стикалася не тільки моя мама, але і багато людей. Ми кудись заходимо, і за нами стежить охорона. Подібні факти відбуваються щодня, і ми не можемо просто мовчати".

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Також Тайсон назвав найгіршим моментом з проявом расизму на свою адресу в Україні епізод у матчі "Шахтаря" і "Динамо", коли фанати киян імітували звуки мавп. У відповідь Тайсон показав фанатам середній палець.

"Мені було дуже боляче в той день, я багато думав про те, що мені робити далі. Моя мати, мій батько, вся моя сім'я - подзвонили мені вранці та сказали, щоб я повертався. Багато людей мені допомагали, але всередині мені було дуже сумно і погано... Це сталося в країні, де я прожив 12 років і в якій, як я думав, подібне ніколи не відбудеться. Я думав: "Цього не буде зі мною", але це сталося. Сьогодні я бачу, що з людьми відбувається і в повсякденному житті, і це завдає мені біль".

Тайсон: кар'єра в Україні

Тайсон перейшов у "Металіст" в серпні 2010 року. Харківський клуб заплатив "Інтернасьоналу" за бразильця 6 мільйонів євро.

У складі "Металіста" бразилець зіграв 83 гри, забивши 20 голів і віддавши 26 асистів.

У 2013 році півзахисник перебрався в донецький "Шахтар", де виступав до 2021 року.

За "Шахтар" Тайсон зіграв 299 матчів, відзначився 55 забитими голами і 78 результативними передачами.

З "гірниками" бразильський півзахисник виграв 6 разів чемпіонат України, 5 разів Кубок України та 4 рази Суперкубок.

У 2016 році Тайсон був вперше викликаний до збірної Бразилії. У футболці "пентакампеонів" він зіграв вісім матчів і відзначився одним забитим голом. Він потрапив також до заявки збірної Бразилії на чемпіонат світу-2018, але на поле не виходив.

Автор: Антон Дудар