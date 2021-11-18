Тайсон виступав в Україні за харківський "Металіст" і донецький "Шахтар".

Колишній футболіст донецького "Шахтар" Тайсон, який зараз грає за бразильський "Інтернасьонал", згадав про Україну.

Екс-капітан "гірників" опублікував у своєму Instagram пост, в якому заявив, що вписав своє ім'я в історію України.

"З околиць Пелотаса. Увійшов в історію України", - підписав Тайсон своє фото у формі бразильського клубу.

Читайте такожНападник збірної Аргентини може перейти до ШахтаряВідзначимо, що в нинішньому сезоні бразильської Серії А Тайсон зіграв за "Інтернасьонал" 18 матчів, в яких відзначився 3 забитими голами і однією результативною передачею.

Тайсон: кар'єра в Україні

Тайсон перейшов в "Металіст" в серпні 2010 року. Харківський клуб заплатив "Інтернасьоналу" за бразильця 6 мільйонів євро.

У складі "Металіста" бразилець зіграв 83 гри, забивши 20 голів і віддавши 26 асистів.

У 2013 році півзахисник перебрався в донецький "Шахтар", де виступав до 2021 року.

За "Шахтар" Тайсон зіграв 299 матчів, відзначився 55 забитими голами і 78 результативними передачами.

З "гірниками" бразильський півзахисник виграв 6 разів чемпіонат України, 5 разів Кубок України і 4 рази Суперкубок.

У 2016 році Тайсон був вперше викликаний до збірної Бразилії. У футболці "пентакампеонів" він зіграв вісім матчів і відзначився одним забитим голом. Потрапив також до заявки збірної Бразилії на чемпіонат світу-2018, але на поле не виходив.

Автор: Володимир Медяник