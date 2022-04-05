Віктор Юрченко загинув у віці 58 років.

Після звільнення Київської області від російських загарбників, стало відомо про великі кількості вбивств мирного українського населення на цих територіях.

Як повідомлялося раніше, в Ірпіні в спортзалі був розстріляний відомий боксер і дитячий тренер Олексій Джунківський, а в братській могилі під Бучею було виявлено тіла футболіста Олександра Сухенка та його батьків.

Ще одна трагічна новина прийшла з села Бородянка Бучанського району. Там знайшли мертвим Віктора Юрченка, також убитого російськими терористами. Загиблому було 58 років. Про це повідомили на сторінці Києво-Святошинського футболу в Facebook.

Віктор Юрченко був відомим у минулому футболістом і тренером. На Київщині його вважали справжньою спортивною легендою.

Юрченко виступав за "Машинобудівник". Ця команда з Бородянки свого часу була грандом Київської області, ставши в 1986 році володарем Кубка України серед аматорів. На той момент 24-річний захисник Віктор Юрченко відзначився забитими голами в обох фінальних матчах.

Також Юрченко ставав чемпіоном і володарем Кубка Київської області, вигравав Кубок УРСР. Забивав переможний м'яч Олександру Шовковському на НСК "Олімпійський" і є одним з небагатьох захисників, які оформили хет-трик в офіційному матчі чемпіонату.

Після закінчення своєї спортивної кар'єри Юрченко тренував дітей.

Його вихованці неодноразово ставали переможцями різних змагань. Також працював і з дорослими аматорськими командами.

Сини загиблого - Дмитро і Михайло - також стали футболістами.

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