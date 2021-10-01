Юрій Вернидуб заробляє в "Шерифі" менше, ніж в "Зорі".

Стала відома зарплата українського тренера Юрія Вернидуба в молдовському "Шерифі".

Як повідомляє protv.md, Вернидуб заробляє менше 20 тисяч євро на місяць.

Тренер "Шерифа", який сенсаційно лідирує в групі D Ліги чемпіонів після двох турів, заробляє набагато менше за тренерів "Шахтаря", "Реала" та "Інтера".

Зокрема, головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті отримує 500 тисяч євро на місяць, тобто в 25 разів більше, ніж Вернидуб.

Сам тренер заявив, що в "Зорі" заробляв більше, ніж в "Шерифі":

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"У "Зорі" я заробляв більше, ніж у Тирасполі. Кажу це для заздрісників. Я пішов на зменшення зарплати щоб спробувати зіграти в Лізі чемпіонів", - зазначив тренер.

"Шериф" в Лізі чемпіонів 2021-2022

Команда Юрія Вернидуба на шляху до групового етапу подолала чотири раунди кваліфікації. У восьми матчах "Шериф" не програв жодного разу, вибивши з боротьби "Теуту", "Алашкерт", "Црвєну Звезду" та "Динамо" Загреб.

"Шериф" став першим молдавським клубом, який пробився в груповий етап ЛЧ.

На груповому етапі "Шериф" спершу обіграв "Шахтар" на своєму полі з рахунком 2:0, а потім створив ще одну сенсацію, в гостях здолавши "Реал" з рахунком 2:1. Після двох турів молдавський клуб очолив групу D.

Автор: Антон Дудар