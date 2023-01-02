На стадіоні "Сантоса" проходить церемонія прощання з Пеле.

У понеділок, 2 січня, в Бразилії почалася церемонія прощання з легендарним футболістом Пеле, який помер 29 грудня.

Катафалк з труною "Короля футболу" в супроводі поліції доставили від лікарні "Альберт Ейнштейн" в Сан-Паулу, де триразовий чемпіон світу провів останній місяць свого життя, до футбольної арені його рідного клубу "Сантоса".

Про це повідомив син футболіста Едсон Шолбі ду Насіменту.

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"Приїхали додому", - написав Едсон Шолбі ду Насіменту на своїй сторінці в соціальних мережах.

— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 2, 2023

— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 2, 2023

Саме на стадіоні "Сантоса" проходить церемонія прощання з Пеле. Вона розпочалася о 15:00 за київським часом. Прощання триватиме до 3 січня.

Після цього труну з тілом Пеле пронесуть вулицями Сан-Паулу, в тому числі і біля будинку, де проживає мати футболіста Селеста.

Поховають "Короля футболу" на кладовищі Memorial Necropole Ecumenica.

Нагадаємо, Пеле боровся з прогресуючими наслідками раку товстої кишки. Нещодавно з'явилася інформація, що стан "Короля футболу" помітно погіршився, а рідні почали з ним прощатися.

Захворювання було виявлено у Пеле восени 2021 року, після чого 82-річний бразилець пройшов курс хіміотерапії, але згодом організм перестав реагувати на неї.

Пеле відомий за виступами за бразильський "Сантос" і американський "Нью-Йорк Космос". У складі збірної Бразилії форвард тричі вигравав чемпіонат світу - в 1958, 1962, 1970 роках.

Також він був визнаний гравцем століття за версією ФІФА.

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