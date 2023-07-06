Анатолій Трубін також звернувся до вболівальників з проханням не критикувати команду в соціальних мережах.

У середу, 5 липня, збірна України U21 поступилася Іспанії (1:5) у поєдинку 1/2 фіналу молодіжного Ерво-2023 з футболу.

Голкіпер "синьо-жовтих" Анатолій Трубін прокоментував результат зустрічі. Він зазначив, що найбільшим розчаруванням для команди став результат і гра, яку вони продемонстрували в півфіналі.

"Все склалося в одну купу. Я не буду говорити, що це через втому. Може, десь ми неправильно налаштували себе, тому було важко.

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Для мене найбільше розчарування, що ми закінчуємо свій шлях на Євро таким рахунком і такою грою.

Ця команда, цей колектив заслуговує більшого. Те, як ми починали з першого дня і прийшли до цього. Звичайно, хотілося б переграти, але це буде для нас таким уроком, що потрібно ще більше працювати. Дякую нашим уболівальникам, що вони в нас вірили. На жаль, ми не змогли, але повернемося сильніше і будемо радувати своєю грою.

Іспанія? Це не те щоб Іспанія виграла, скоріше, Україна програла. Помилки індивідуальні, командні. Я теж можу виділити голкіпера іспанців, у нас було кілька хороших шансів, але він був на висоті", - наводить слова Трубіна Суспільне спорт.

Також Анатолій Трубін звернувся до уболівальників, які критикують "синьо-жовтих" в соціальних мережах після поразки від Іспанії.

"Найлегше написати коментар: "Занадто рано розслабилися". Але нам болить не менше, ніж вам.

Ми хотіли виграти так само сильно, як ви нам бажали перемоги. Спасибі всім, хто робив це щиро і до кінця", - написав Трубін у своєму Instagram.

Додамо, що у фіналі молодіжного Євро-2023 збірна Іспанії зіграє проти Англії, яка розгромила у півфіналі Ізраїль. Фінал турніру відбудеться в суботу, 8 липня. Початок гри - о 19:00 за київським часом.

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