Петраков хоче поспілкуватися з кращими тренерами Європи напередодні підготовки до матчів плей-офф відбору на ЧС-2022.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що планує взимку поїхати в розташування ряду європейських клубів, щоб подивитися, як зараз йде робота в клубному футболі.

Зі слів наставника національної команди, йому цікаві методи роботи Джан П'єро Гасперіні з "Аталанти", Хосепа Гвардіоли з "Манчестер Сіті" і Марсело Б'єсли з "Лідса".

Читайте такожПетраков зізнався, чи планує він вигукати Мудрика на матч збірної України проти Шотландії"Багато хороших тренерів, світових зірок. Називати якусь окремо людину я не хочу. Зараз мені президент УАФ пообіцяв, що допоможе - щоб я поїхав. Мені подобається робота Гасперіні в "Аталанті". Там, де Руслан Малиновський.

Якщо мені вдасться домовитися з Джан П'єро Гасперіні, якщо він мене прийме, то я поїду, на 3-4 дні. Він сказав числа приблизно, кінець січня - початок лютого, там буде перерва.

Це такі, найближчі плани. Це новий рівень, потрібно поїхати, подивитися, поспілкуватися, подивитися тренувальні заняття, тенденції футболу. Може, поїду в Англію. Може, до Марсело Б'єлси заїду в "Лідс Юнайтед". Може, в "Манчестер Сіті" до Зінченка і Гвардіоли", - сказав Петраков в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, в рамках плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 збірна України зіграє проти Шотландії в півфіналі на виїзді. У разі перемоги наша команда проведе фінал також на полі суперника з переможцем пари Уельс - Австрія.

Шотландія - Україна: перед матчем

Суперники раніше зустрічалися двічі. Це були матчі кваліфікації до Євро-2008. У Києві Україна перемогла з рахунком 2:0, а у себе вдома Шотландія взяла реванш - 3:1.

Збірна Шотландії має переможну серію з шести офіційних поєдинків поспіль.

Олександр Зінченко прокоментував результати жеребу. Петраков теж відреагував на майбутнього суперника.

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022

На груповому етапі Україна виступала в одній групі з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

Українці двічі перемогли, шість разів зіграли внічию, набрали 12 очок і посіли друге місце після Франції, потрапивши в плей-офф.

У відборі на ЧС Україна встановила унікальний рекорд.

Автор: Володимир Медяник