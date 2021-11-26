Тренер шотландської збірної вважає Україну складним суперником.

У п'ятницю, 26 листопада, в Цюріху відбулося жеребкування плей-офф європейської кваліфікації ЧС-2022. За підсумками жеребкування суперником національної збірної України в півфіналі стане збірна Шотландії.

Наставник збірної Шотландії Стів Кларк поділився своєю думкою про результати жеребкування.

"Збірна України - складний для нас жереб. А далі можуть попастися Уельс або Австрія, яких ми добре знаємо. Взимку нам буде, що обміркувати перед півфіналом. Сподіваємося, в березні нам належить провести дві хороші ігри. На Євро-2020 ми показали, що здатні витримувати тиск матчів подібного рівня.

Потрібно довести це в березні ще раз. Гравцям необхідно концентруватися на своїй формі і вийти на пік навесні", - наводить слова Кларка BBC.

Раніше повідомлялося, що результати жеребкування плей-офф європейської кваліфікації ЧС-2022 прокоментував наставник збірної України Олександр Петраков.

Плей-офф кваліфікації ЧС-2022: як і коли він проходитиме

Півфінали заплановані на 24-25 березня, фінали - 28-29 березня.

Збірна України зіграє проти Шотландії в півфіналі на виїзді. У разі перемоги наша команда проведе фінал також на полі суперника з переможцем пари Уельс - Австрія.

Автор: Володимир Медяник